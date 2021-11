La Glorieta

El gobernador pide apalabrar préstamo. Con el argumento de que “por si acaso se ocupa”, el gobernador Rubén Rocha Moya confirmó este jueves que su Administración ya inició el trámite de dos préstamos bancarios por 300 millones de pesos cada uno, para tenerlo ahí, avanzada la gestión, por si acaso el Gobierno federal no les apoya con recursos para los compromisos de cierre de año, como les prometió. Y aunque el mandatario estatal aclaró que no han contratado ningún préstamo, sí lo tienen apalabrado. Y es que el morenista prefieren tener un plan B en caso de que la federación lo deje colgado, eso dijo. Seguramente esta intención de apenas ir llegando y ya estar pensando en endeudarse, no será bien vista por diversos actores políticos, pues lo más común en estos casos es eficientar la “gestión” para que el Gobierno federal adelante recursos u otorgue un apoyo extra que permita cerrar el año sin castigar al trabajador.

Piden reportar a tránsitos “mordelones”. Aquel agente de Tránsito Municipal que sea denunciado por exigir “mordida” a los automovilistas, será dado de baja. Claro, siempre y cuando se le compruebe la comisión de este acto de corrupción, y ahí está el meollo del asunto, pues la persona que suele dar algún “billetito” en momentos de infracción por alguna falta vial, difícilmente denuncia, pues, como dice el popular dicho: “tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata”, y ahí sí que es tan culpable el que recibe como el que da. Así que el director de Tránsito, Pánfilo Díaz Juárez, puede estar tranquilo, seguro de que no verá mermada su plantilla de elementos. Lo que sí debieran hacer es poner especial atención en los operativos de alcoholímetro, pues ya han sido varias las quejas de diputados locales, como el morenista Pedro Alonso Villegas Lobo, que han sido insistentes en denunciar prácticas abusivas, de corrupción e incluso de acoso en los operativos. Ojo con eso.

¿Compromiso real? En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ayer, diversos grupos sociales y autoridades de Gobierno realizaron marchas, conferencias y hasta reuniones para reafirmar, al menos de palabra, su compromiso contra este lacerante problema que mantiene a Sinaloa y, particularmente a Culiacán, en la mira nacional, pues es la capital sinaloense el primer lugar nacional en feminicidios, un nada honroso lugar. Sin embargo, para integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras, como la propia María Isabel Cruz Bernal, gran parte de las actividades de ayer son mera simulación, y así lo consideran ellas, que tienen tiempo saliendo a buscar a sus hijos e hijas desaparecidos, personas que primero fueron violentadas, luego desaparecidas y, en muchos casos, revictimizadas cuando son encontradas y nuevamente extraviadas en un agonizante y tortuoso proceso forense.

Justo en el marco de este día, la presidenta del colectivo 50+1 en Sinaloa, Érika Sánchez, consideró que la creación de la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa y de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres es un paso importante en la prevención y atención de la violencia a este género, pero admitió que para el óptimo funcionamiento deberán de ser dotados de recursos suficientes en el presupuesto 2022.

La alcaldesa de los monosílabos. A escasos días de cumplir su primer mes como alcaldesa de Navolato, la morenista Margoth Urrea debe meterse más de lleno en la administración de su municipio y en empaparse de los temas, no solo de tipo social, sino financieros, de su Gobierno, pues ayer, al preguntarle sobre el estado financiero en que recibió y lo que se requiere para afrontar los compromisos de cierre de año, no supo ni la “o” por lo redondo. Eso sí, es una primera edil que tiene la simpatía de su pueblo, pues es común que la gente se le acerque a pedirle trabajo, y ella personalmente los atiende; ya ve usted que, previo a tomar protesta, hizo varias convocatorias en sindicaturas para que interesados en sumarse a su Administración se apuntaran.