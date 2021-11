La Glorieta

¿Se minimiza la violencia? Envuelta la zona centro en una espiral de violencia y levantones recientes, el gobernador Rubén Rocha Moya negó este fin de semana que Sinaloa esté viviendo una crisis de violencia como Zacatecas, y aseguró que los hechos ocurridos hasta ahorita no representan un reto para su gobierno, que incluso el índice de criminalidad es menor en estos momentos, presumió, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como una actitud que minimiza el problema que se vive particularmente Culiacán. Eso sí, afirmó que la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Cristóbal Camarillo está dando seguimiento al tema de los levantones. Y es que el temor de la ciudadanía es que la situación de inseguridad y violencia se recrudezca justo en esta recta final del año, lo que sería muy lamentable para todos. Ya el propio dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega, criticó lo que consideró “nulos resultados” en materia de seguridad por parte del gobierno estatal morenista. Incluso pidió al mandatario estatal que, en caso de existir una estrategia, que la refuerce antes de que las cosas se salgan de control, aunque asegura que hasta el momento no se ven acciones y ni esa mano fuerte del gobernador en materia de seguridad.

El polémico préstamo. Otro tema que ha generado reacciones es la confirmación por parte del gobernador de que ya tienen apalabrados dos créditos por 300 millones de pesos cada uno por si las condiciones financieras no son las más optimas al cierre de año, para no dejar tirados los compromisos, esto a pesar de que antes de asumir las riendas declaró en conjunto con el hoy exgobernador Quirino Ordaz que tendrían el respaldo del gobernó federal para el pago de aguinaldos y salarios, cosa que al parecer podría estar en riesgo, pues este fin de semana el propio secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, recordó que la administración estatal tienen un déficit financiero de 2 mil 618 millones de pesos. ¿Pues qué no les habían dejado finanzas sanas?

¿Badiraguato en la quiebra? El alcalde de este municipio serrano, el morenista-pasista José Paz López Elenes, aseguró que la administración que recibió de su antecesora Lorena Pérez Olivas, está hecha pedazos financieramente, pues acusó que los funcionarios salientes desviaron recursos etiquetados de programas como el Fortamún y del Banco de Proyectos, lo que mantienen en riesgo al municipio de ser sancionado. Advirtió que habrá sanciones y afirmó que pese a todo están saliendo adelante con los compromisos de pago a los y trabajadores gracias al apoyo que ha recibido del gobierno estatal.

Cuidado al volante. Este fin de semana el director de la Unidad de Vialidad y Tránsito, Pánfilo Díaz Juárez, esbozó una breve radiografía sobre el serio problema de los accidentes viales en la capital sinaloense. Confirmó que en lo que va de este año los percances automovilísticos han aumentado un 35 por ciento comparado con el año pasado, mientras que el número de lesionados es también mayor en un 25 por ciento. Y las causas más comunes son la inmoderada velocidad y la invasión de carril, es decir, lo atrabancado que es el culiacanense para manejar, por lo que el llamado es a respetar los señalamientos viales, pues un accidente puede cambiar la vida no solo del que conduce, sino también de quienes lo acompañan, del que va a lado y de su propia familia..

A la espera del aguinaldo. Aún no se recibe el aguinaldo, pero el trabajador ya prácticamente tiene distribuido en qué lo gastará, por lo que su espera es de las más ansiadas. Sobre ello, justo este fin de semana el procurador de la Defensa del Trabajo en Culiacán, Jesús Alberto Mendoza, recordó que es una obligación patronal que no debe pasar más allá del 20 de diciembre, de lo contrario, estarán listos para recibir las respectivas denuncias por cualquier incumplimiento con esta prestación laboral.