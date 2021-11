La Glorieta

El veto del alcalde. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro bloquea a los regidores que se ofrecen e intentan apoyar a los ciudadanos en alguna gestión y les da la instrucción a sus funcionarios de que no atiendan este tipo de solicitudes porque a “fuerza”, quiere quedar él como el salvador de los ciudadanos que van a solicitar un servicio a los cuales tienen derecho. En esta Administración, el regidor Sadol Osorio está denunciando esta práctica por parte del alcalde, pero no es algo nuevo y viene desde hace tres años, pero los regidores pasados no se atrevieron a confrontarlo y callaron. Esta política del alcalde ha dañado a muchas personas, sobre todo de las rancherías, quienes han preferido ya no solicitar apoyos, ya que, si necesitan algo, tienen que venir hasta Culiacán a realizar la gestión, luego regresar para recoger el apoyo, si es que se los llegan a dar, y le invierten mucho tiempo y recursos. Hay quienes consideran que esto es plan con “maña” por parte del edil, ya que les hacen cansada las gestiones a los ciudadanos para que mejor no pidan nada. Qué bueno que el regidor del PAN se anima a denunciar, pero los demás están muy calladitos, como si ya le tuvieran miedo al alcalde. La historia de que la mayoría de los regidores sean sumisos al alcalde Estrada Ferreiro se vuelve a repetir.

Ultimátum. Que cumpla con su trabajo y finque las responsabilidades por las irregulares documentadas en las cuentas públicas de 2019, de lo contrario, se tendrá que valorar su permanencia entrando el 2022, advierte el diputado por el PAN a la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera. Y es que no fueron pocas las irregularidades encontradas, como los sobresueldos por el presunto riesgo de trabajo del alcalde Jesús Estrada Ferreiro y la exsíndica procuradora Sandra Martos Lara, tema que aún no ha sido aclarado. Y es que en las cuentas públicas de cada año se realizan observaciones e irregularidades en el manejo de los recursos públicos de los Ayuntamientos y las diversas dependencias del Gobierno del Estado, pero no pasa nada. Ya es hora que la ASE, como dice el legislador panista, vaya más allá que simplemente señalar las irregularidades o mal uso del recurso público.

Alta demanda. No es justo que los jóvenes de 15 a 17 años pasen hasta seis horas bajo los rayos del sol esperando que les apliquen la vacuna contra el covid-19. Algunos ya han sufrido cuadros de deshidratación. Las quejas de los padres son demasiadas y reprochan tanto a la Secretaría del Bienestar como a la Secretaría Estatal de Salud que no hayan abierto más módulos aquí en Culiacán. Hay menores que vienen de las diversas sindicaturas de Culiacán y del municipio de Navolato y tienen que permanecer largas horas de pie. Aquí el llamado al secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, es que intervenga con las autoridades federales para que haya más módulos. Hay ciudadanos que se alarmaron de ver las largas filas y los jóvenes amontonados esperando la vacuna, las autoridades no han podido controlar la sana distancia. El Ayuntamiento tampoco ha limpiado la calle lateral al Cuartel Militar, en donde hay una gran cantidad de basura. Es un reto que tiene el nuevo delegado del Bienestar, Juan de Dios Gámez, a quien, de acuerdo a ciudadanos, le está quedando grande el tema de la vacunación y hay quienes lamentan la salida de Jaime Montes porque aseguran que en esto tenía más orden y daba más información.

Posible protesta. Cansados de batallar año con año para que le paguen en tiempo y forma los maestros del Sistema de Bachillerato, amenazan con manifestarse, expresó Claudia Cisneros Morgan, representante de los docentes. Ellos podrían estar en las calles si el Gobierno del Estado no les garantiza el pago de nómina, prima vacacional y aguinaldo. Otra de las inconformidades que tienen es que permanecen sin sueldo de enero a junio de cada año y no están registrados en ninguna institución de salud.