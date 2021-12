La Glorieta

Candil de la calle… Por más hermetismo que intentan mantener al interior del Gobierno municipal sobre el sigiloso viaje que la semana pasado realizó el alcalde Jesús Estrada Ferreiro a los Estados Unidos, curiosamente, en las mismas fechas de la celebraron del Día de Acción de Gracias, una exregidora compartió en sus redes haberlo encontrado en tiendas “fashion” de San Diego y también en el aeropuerto de Tijuana cuando ya venía de regreso el reciente fin de semana. Incluso posteó y acompañó con una foto lo siguiente: “Cuando te encuentras en todos lados en San Diego, California, al presidente de tu colonia, oh, perdón, de tu municipio, y lo ves hasta en la sopa, en las plazas comerciales más fashion y en el aeropuerto también”. Y aunque oficialmente nadie en la Administración municipal ha querido confirmar el viaje del primer edil, hay que recordar que a Estrada Ferreiro se le había visto por última vez en un acto público el pasado miércoles 23 de noviembre por la noche, en el Jardín Botánico, imágenes que él mismo compartió, pero ya no apareció en ningún acto público, no estuvo en las actividades del jueves 25 por el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer ni en la sesión de cabildo el viernes 26, solo posteó algunas imágenes, pero de eventos y acciones en las que él no estuvo. Reapareció hasta este martes 30 de noviembre en su visita al cuartel militar para supervisar las acciones de vacunación.

Madruguete en la Japac. En lo “oscurito” aprobó el Consejo Consultivo de la Japac la cancelación de descuentos en el consumo de agua a jubilados y pensionados en el municipio, con lo que la advertencia del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, quien se ausentó varios días del ojo público, quedó consumada a pesar de las constantes críticas y llamados del propio gobernador, Rubén Rocha, y de diputados locales de su propio partido, quienes le insistieron en recapacitar y no ir en contra de los principios de la Cuarta Transformación que él tanto presume, pero que en la práctica no aplica, pues aunque el primer edil afirmó que haría suyo el lema de primero los pobres, no fue así, a menos que a lo que él se refirió, haya sido que efectivamente primero iría contra los más vulnerables. Sería bueno conocer los rostros de esos integrantes del Consejo que avalaron la propuesta de Estrada, entre quienes sabemos se encuentra el propio gerente general de la Japac, Jesús Higuera Laura; la tesorera municipal, Issel Guillermina Soto; el titular de Ceapas y representantes de los sectores privado y social.

Desmantelamiento. Ya que hablamos del presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, ayer el regidor panista Sadol Osorio Porras lo señaló de haber ordenado el desmantelamiento del Taller municipal ubicado en Jardines de Humaya y de estar enviando las unidades oficiales a establecimientos particulares que cuentan con antecedentes de irregularidades en la prestación de sus servicios, detectados incluso por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y que además cobra costosas sumas por su servicio, por lo que adelantó que ya citó a la Comisión de Hacienda para que explique esta presunta irregularidad, pues también asegura que el personal del taller ha sido enviado al área de Parques y Jardines. Acaso alguien se estará beneficiando con esta práctica.

Desaprovechan vacunación. Curiosamente, luego de varios días con una demanda que parecía rebasar la capacidad de vacunación a menores de 15 a 17 años en las instalaciones de la 9.na Zona Militar, en Culiacán, ayer de nuevo fue un día de baja afluencia, pues para las 11:00 horas ya prácticamente no había fila afuera del cuartel, lo que significa que la ciudadanía está desaprovechando la oportunidad de aplicarse el antígeno Pfizer justo en estos momentos en que el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen, ha dicho que no debemos echar en saco roto la amenaza de una posible cuarta ola de contagios, y ante la cual nuestra única arma es la vacuna.