Estrada, promotor de rifa. Por cierto, ayer al mediodía, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro compartió un video grabado desde su despacho en el Ayuntamiento, como para que no quepa duda que anda aquí en Culiacán. En el “en vivo” invita a la población a participar en la compra de cachitos de la Lotería Nacional para la rifa de 200 lotes rústicos y una casa frente a la playa en Teacapán, en Playa Espíritu, sorteo que se llevará a cabo este 5 de diciembre. Como si esta fuera la real función del alcalde, andar promoviendo rifas, mientras ahí mismo, en el Ayuntamiento, los policías jubilados y las viudas de agentes le piden que dé la cara y les pague su finiquito completo, sin descuentos.

Tensión en Valle Alto. Mientras el jueves el gobernador Rubén Rocha Moya acompañaba en la Ciudad de México al presidente Andrés Manuel López Obrador en uno más de sus informes por su tercer año de Gobierno, en Culiacán, la capital sinaloenses, se gestaba una reunión de vecinos de Valle Alto, quienes por la noche de ese día confrontaron a los trabajadores de “bata blanca” que mantienen un plantón desde hace un mes frente al Hospital de la Mujer, acción que ha trastocado seriamente el tráfico vial hacia esa zona, generando con ello afectación y gran molestia entre los ciudadanos. Y aunque en esa primera discusión que sostuvieron, en la que los habitantes pedían liberar el tráfico vial y los trabajadores de la salud pedían que entendieran su lucha, no se llegó a ningún acuerdo, los terceros afectados dijeron que volverían. Eso sí, la discusión se caldeó por momentos esa noche, por lo que la autoridad estatal debe ser más convincente y sentarse nuevamente a dialogar con los trabajadores de la salud para intentar llegar a un acuerdo, antes de que esto genere un fuerte pleito entre los vecinos de Valle Alto y los trabajadores de la salud.

Abren el malecón, pero… Aunque este jueves fue reabierto el Paseo Niños Héroes a la circulación, lo que significará un gran desfogue al tránsito para quienes se trasladan de poniente a oriente de la ciudad por esta importante arteria vial, la calle Miguel Hidalgo, que conecta al bulevar José Limón con el malecón, sigue cerrada debido a que los trabajos de reparación del emisor Rubí no han terminado, lo que sigue generando un fuerte caos vial y afectando a quienes intentan ingresar a la ciudad desde el sector norte, pues termina generando largas filas y embotellamientos a la altura de la Canasta. Ante ello, la principal recomendación de Tránsito es circular con al menos media hora de anticipación para llegar a tiempo a su destino, además de manejar con precaución.

Dato revelador. Lo dicho por empresarios de que algo está ocurriendo en Sinaloa, porque mientras hay 30 mil personas desempleadas, existen 90 mil vacantes, es revelador, pues pudiera pensarse que hace falta mano de obra más capacitada, o la mayoría de esas 90 mil vacantes no resultan tan atractivas económicamente, es decir, son ínfimamente remuneradas.

Buscando el modo. Quien anda que no lo calienta ni el sol es el director de Ecología del municipio de Angostura, Abelino Angulo Angulo, pues anda buscando por cielo, mar y tierra alguna estrategia que en verdad brinde frutos con el incendio de la zona reservada de Patolandia, que seguido le está dando por darse la vuelta por el lugar para prevenirse de otro incendio, y no es para menos, pues con tantas quemas es mucho el riesgo que se corre, y como dice un conocido dicho, “más vale prevenir que lamentar”, que lo supo muy bien, por lo que ahora sí se está al pendiente del lugar con constantes rondines, que no solamente él como autoridad está emprendiendo, sino hasta misma Seguridad Pública, que han estado de la mano.