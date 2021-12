Choque de alcalde con diputados. Cuentan los que ahí estuvieron que este fin de semana salieron chispas en el Congreso de Sinaloa, durante la fuerte discusión verbal que protagonizó el alcalde morenista Jesús Estrada Ferreiro con los diputados locales, los también morenistas Pedro Alonso Villegas Lobo, Serapio Vargas Ramírez y Marco Antonio Zazueta Zazueta, con quienes se supone que se pondría de acuerdo para la actualización de los valores catastrales. Y es que, afirman, Estrada Ferreiro llegó al recinto como “Pedro Navajas”, con el “filero” en la mano y una actitud de ir no a negociar sino a que los legisladores acataran su propuesta porque afirma que los diputados no tienen facultad para legislar en lo que a la hacienda municipal se refiere. Lo tenso de la reunión fue cuando Villegas Lobo le cuestionó que, si el aumento que busca en el predial es para recaudar más en beneficio de los culiacanses o para su propio beneficio, sobre todo luego del escandaloso reparto de sobresueldos que reveló la ASE y los préstamos de hasta 100 mil pesos a sus funcionarios de primer nivel, revelados por el regidor Sadol Osorio, mientras que a los policías jubilados les regatea la prima de antigüedad. Y aunque en su defensa el primer edil aseguró que seguiría haciendo uso de la Constitución y defenderá su postura, es decir, que va por todo para aumentar los valores catastrales y retirar cuanto descuento pueda en otros conceptos, el diputado Serapio Vargas lo criticó por usar la Constitución como espada y arremeter en contra de los ciudadanos, a quienes ha retirado beneficios y no les ha retribuido el pago del predial, incluso se refirió a los funcionarios que acompañaban Estrada, entre ellos la tesorera Issel Soto y el secretario Othón Herrera y Cairo, como unos “títeres” del alcalde. Al final, fue el diputado Ambrosio Chávez quien salió al quite para tranquilizar los caldeados ánimos.

JEF podría buscar juicio político. Ya entrado en gastos, el alcalde ‘culichi’ advirtió que analiza la posibilidad de solicitar juicio político en contra de los diputados Pedro Alonso Villegas Lobo, Serapio Vargas, Marco Antonio Zazueta y hasta el panista Adolfo Beltrán Corrales, a quienes calificó como “porros y golpeadores” luego de la acalorada reunión del fin de semana, incluso también irá contra quienes están detrás de estos legisladores, dijo, aunque no dio más nombres, pero los ahí presentes piensan que se trate de Feliciano Castro, con quien no se puede ver ni en pintura. El argumento de Estrada Ferreiro, quien por cierto es abogado y se jacta de ser muy bueno, es que estos diputados han aprobado leyes que perjudican al pueblo, pero sobre todo a su gobierno, pues sostiene que los legisladores no pueden aprobar iniciativas de ley o modificaciones que afecten la hacienda municipal. Al parecer el pleito dará para mucho más, así que nadie dude que desde el Congreso y la ASE escarbaran a las cuentas alcalde. Justo ayer, el alcalde colgó en sus redes sociales una foto en la que aparece en el Salón Constituyentes del Congreso Local, y la acompañó con un mensaje que dice: “Siempre buscaré que se cumpla con lo establecido en nuestra constitución. Hay quienes no están acostumbrados a hacer lo correcto y se resisten a ver lo que dicta la ley, pues esto acabaría con sus intereses. Les recuerdo que los funcionarios públicos estamos para servir al pueblo con una visión a futuro, para ver por su bienestar y hacer lo correcto”. Analícelo usted.

Una más de Estrada. Ya que al alcalde Jesús Estrada nos referimos, por si estaban con el pendiente, él mismo aclaró que el pasado fin de semana viajó dos días a San Diego, California a visitar a sus nietos. Ha de recordar usted amable lector o lectora que el presidente municipal, como lo publicamos en este espacio, hace poco más de una semana se ausentó de todo evento público de su gobierno, desde el miércoles 23 de noviembre por la noche ya no se supo más de él, hasta el martes 30 del mismo mes que reapareció visitando a los brigadistas que vacunan contra la covid-19 en el cuartel militar, todo esto coincidió con el Día de Acción de Gracias que se celebró el 25 de noviembre en Estados Unidos, tradicional fecha para ir de compras al vecino país. Y es que el alcalde fue visto en de compras en tiendas de San Diego el sábado 27 de noviembre y al día siguiente en el aeropuerto de Tijuana.