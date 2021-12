La Glorieta

Sigue el capricho. Aferrado sigue el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, con que haya metrobús en Culiacán, aunque una gran cantidad de camellones estén enmontados y llenos de basura y que haya un sinnúmero de calles en las que no se puede andar por los baches. El alcalde no quiere creer que cada día más ciudadanos se voltean en su contra por los discursos desafiantes que hace contra los grupos de ciudadanos que no están de acuerdo con sus proyectos, contra los diputados y ahora al parecer pretende ponerse contra el gobernador Rubén Rocha Moya, quien al parecer no le va a soltar recursos para el metrobús. El alcalde no ha socializado con la ciudadanía este proyecto, no ha tenido acercamiento con los concesionarios del transporte urbano, todo indica que ya se trata de un capricho personal este proyecto, pero la situación económica del municipio y del estado no esta cómo para que se gobierne con base a caprichos. Hay ciudadanos que están a favor de que se realice una consulta de quién quiere el metrobús, a ver si el alcalde se atreve a realizarla.

Salarios precarios. Desde hace años se ha denunciado que los penales de Sinaloa son un riesgo y están convertidos en “bombas de tiempo”, pero las autoridades en turno no han hecho nada por solucionarlo. El personal que labora en estos centros de readaptación tiene que estar cerca de personas muy peligrosas, como asesinos, violadores y narcotraficantes, y entre ellos hay algunos que están esperando la menor oportunidad para fugarse, pese a todo esto, los trabajadores solo percibe 500 pesos al mes por riesgo de trabajo. Es una cantidad irrisoria para el gran riesgo que corren, es una burla comparado con los recursos de viáticos y la cajas chicas que manejan algunos personajes de seguridad, como el secretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, y allegados. Ya es tiempo de que a estos trabajadores se les haga justicia y que también Castañeda Camarillo abogue por ellos y no siga con oídos sordos y nada más viendo por sus intereses, porque bien que en las pocas veces que ha ingresado al penal lo ha hecho rodeado de seguridad, ¡ah verdad!, el miedo no anda en burro. Ahora que se ponga en los zapatos de todos esos padres de familia que trabajan por necesidad exponiéndose al riesgo todos los días y con salarios precarios.

Pésima recaudación. Ante la ineficiente recaudación que tiene en cobrar algunas multas, entre ellas de tránsito y de construcción, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro busca ensañarse y quitar los descuentos de agua potable a pensionados y jubilados, dañando con ello los bolsillos de los ciudadanos, mientras que andan 90 millones de pesos volando porque no ha podido recaudarlos, denunció el regidor Sadol Osorio Porras, quien es el único que se ha atrevido a enfrentar al alcalde y denunciar todas las incongruencias que hace cobijándose con la supuesta amistad que tiene con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. También tiene la pretensión de quitar los descuentos del predial por pronto pago, por habitar y también a pensionados y jubilados, alegando que no se puede quitar el pago de impuestos a los ciudadanos cuando no les está quitando un impuesto y se trata de descuentos, hay ciudadanos que aseguran que si fuera por la calidad de servicios que brinda el Ayuntamiento en esta administración no deberían pagar ni un peso de impuestos.

Feminicidio. Luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya dijera una y otra vez que en su administración no había asesinado a ninguna mujer, el pasado sábado se encontró el cuerpo de una fémina que fue ejecutada y abandonada en la carretera Culiacán-Sanalona. En este caso no ha habido ningún pronunciamiento fuerte por parte del personal de la Secretaría de la Mujer y se espera que este día el mandatario estatal y Teresa Guerra Ochoa digan qué se va hacer en este caso, cómo procederá, sobre todo porque traen una gran campaña contra la violencia contra las mujeres y esta mujer sufrió la peor de las violencias.