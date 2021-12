La Glorieta

Fiel a su estilo. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro aseguró que quienes opinan que el Metrobús no sirve para nada, que es más importante pagarles a los policías, “no son gente cuerda”. Y aprovechó para insistir que, aun cuando este proyecto no está contemplado en el proyecto de presupuesto que el gobernador Rubén Rocha envió al Congreso del Estado, cuando menos firme la carta de suficiencia presupuestaria para que siga vivo el proyecto y al inicio o mediados del año que entra el Gobierno pueda continuar apoyando este proyecto. Aseguró que, de no haber respaldo a este proyecto, habrá circunstancias económicas y sociales que tendrán que afrontar, porque este tema del transporte público es vital para cualquier ciudad del mundo, máxime para la capital sinaloense.

Las herencias ‘corruptas’, dice JEF. Sobre el cierre financiero de año en su Gobierno, Estrada Ferreiro confirmó que están listos para el pago de las dos quincenas de diciembre y el aguinaldo, además de la prima vacacional, que es del 90 por ciento, de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo, al que, por cierto, calificó de exagerado y producto de la corrupción con la que se pactaban antes estos beneficios indebidos a sindicalizados, incluso afirmó que el sindicato negociaba con el alcalde en turno y se hacían componendas. Ya encarrerado en su crítica, el alcalde aprovechó para señalar que hoy el Gobierno municipal está convertido en un instituto de seguridad social, jubilando a trabajadores y a policías que correspondería al IMSS y al Issste, pero que “son herencias de diputados corruptos y perversos”.

Diputados morenistas captan mensaje. Luego de que este lunes el gobernador Rubén Rocha pidiera a los diputados locales de su partido, que son mayoría en el Congreso local, que en las negociaciones para actualizar los valores catastrales escucharan a los presidentes municipales, pero privilegiaran las necesidades de las familias más pobres, ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Feliciano Castro Meléndrez, adelantó que el aumento será menor al siete por ciento, como pretenden varios alcaldes, pues señaló que este porcentaje de la inflación está muy disparado en el país y sería irresponsable de su parte aprobar un aumento de tal magnitud. Adelantó que atenderán las necesidades de recursos de la hacienda pública municipal, pero también lo harán con el complejo panorama económico de las familias sinaloenses, por lo que buscará una decisión responsable que cuide la economía doméstica.

Juego de vencidas. A iniciativa de los diputados Serapio Vargas Ramírez, morenista, y el panista Adolfo Beltrán Corrales, se busca desde el Congreso local reformar el artículo 50 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, para evitar que las Juntas de Agua, a través de sus consejos directivos y a instrucción de alcaldes, eliminen los descuentos que tienen en el pago de agua grupos vulnerables, como los jubilados y pensionados. Incluso pretenden agregar un descuento del 50 por ciento para discapacitados. Desde luego que esta iniciativa, a la cual ya se le dio primera y segunda lectura y fue turnada a comisión para su análisis, con la intención de aprobarla pronto, lleva destinatario, y ese es precisamente el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien hace unos día presumió la aprobación de la eliminación de este beneficio y la oportunidad de recaudar alrededor de 32 millones de pesos que serán, dijo, utilizados en la rehabilitación de colectores a punto del colapso en la ciudad. Por cierto, el Consejo Directivo de Japac lo preside el alcalde Jesús Estrada; el gerente general de Japac, Jesús Higuera Laura, como secretario; la tesorera municipal, Issel Guillermina Soto, y el vocal ejecutivo de Ceapas, Francisco Javier López Cervantes; además de los vocales Efraín Cortez López, Marco Guadalupe Pérez Quiroz, Fernando Inukai Sashida, Gerardo López Cervantes, Faustino Hernández Álvarez, Rodolfo Audelo Avilés y Marco Raúl Alvarado Romero.