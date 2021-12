Menos aguinaldo a los de confianza. Ayer, durante una entrevista radiofónica, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro insistió en el tema del aguinaldo, compromiso para el que, dijo, tienen disponible el recurso, algo así como 350 millones de pesos para pagar esta prestación y las dos quincenas del mes de diciembre, junto con la prima vacacional. Y aprovechó para confirmar que, en el caso de los trabajadores de confianza, de primero y segundo nivel, no recibirán 62 días de aguinaldo, sino solo dos quincenas, tampoco les pagará el 90 por ciento de la prima vacacional, como ocurre con los sindicalizados, sino únicamente el 25 por ciento, que incluso ya tiene acuerdo con ellos para eso. “Estamos dispuestos a sacrificar dos quincenas de aguinaldo y a recibir nada más dos, porque las circunstancias así lo ameritan, la autoridad es importante en estos temas”, dijo el primer edil, quien anda imparable con eso de eliminar beneficios que para él no son otra cosa que “arreglos entre sindicato y exalcaldes corruptos” que ponen en riesgo la estabilidad financiera del Ayuntamiento. “Yo sé que los aguinaldos son sagrados, pero no se vale cobrar de más. Estaban acostumbrados a cobrar cuatro quincenas, 62 días, porque por un motivo absurdo dicen que esos dos días son por los meses que traen 31 días, pero no se fijan en el de 28... son los acuerdos absurdos y estúpidos, puedo decir yo, que hicieron muchos alcaldes con el sindicato, y eso afectó para bien a la base trabajadora, pero para mal porque ese tipo de prestaciones conducen a la quiebra, a la insolvencia, y luego ocurre lo que al Gobierno del Estado, que no tiene ni para pagar los salarios… y luego viene la ingobernabilidad”.

Urge redoblar tarea preventiva. La reciente muerte de un ejecutivo de un banco durante un intento de asalto en la capital sinaloense debe de mover a las autoridades estatales y locales a redoblar el trabajo preventivo, sea cual sea la estrategia que estén implementado, porque por lo ocurrido hasta ahora pareciera que no inhibe a los delincuentes ni a nadie, los robos y los asaltos siguen a la orden del día y, casualmente, la temporada decembrina es la época de mayor riesgo de asaltos y despojos debido a un mayor flujo de dinero en efectivo producto del pago de aguinaldos y entrega de cajas de ahorro a los trabajadores. Si bien, la Policía logró detener a los presuntos asaltantes, la realidad es que, si el trabajo fuera más efectivo, los intentos de atraco como el sucedido este martes no debieran ni siquiera ocurrir, aunque eso, ciertamente, sería mucho pedir, sobre todo cuando el asalto bancario es uno de los delitos que no han logrado contener en Culiacán.

Isssteesin garantiza aguinaldos. Tras una reunión reciente con Enrique Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, el director general del Isssteesin, Daniel Ramírez León, aseguró que el pago de aguinaldo a maestros jubilados y pensionados de Sinaloa está garantizado, a pesar de las complicaciones financieras que heredó la incipiente Administración de Rubén Rocha Moya y que lo llevaron a solicitar un crédito a corto plazo por 1,300 millones de pesos. Ramírez León confirmó que son más de 571 millones de pesos los que se entregarán por concepto de aguinaldo y pago de las dos quincenas del mes de diciembre a más de 10 mil trabajadores de la educación jubilados y pensionados, por lo que el gremio magisterial puede estar tranquilo, pues cuando menos de palabra, la prestación está segura, afirman, y se pagará en tiempo y forma.

Palenque en puerta en Navolato. Mientras en Culiacán la pandemia obligó a la suspensión por segundo año consecutivo de la tradicional Feria Ganadera, con todo y el esperado Palenque, en Navolato iniciará este domingo 12 de diciembre el Palenque 2021, un evento masivo justo en estos momentos en que Salud estatal advierte la posibilidad de una cuarta ola de contagios covid-19. Pues bien, en el vecino municipio ya está todo listo para arrancar este domingo con la presentación del polémico Lalo Mora, y cerrarán el domingo 19 con Fidel Rueda.