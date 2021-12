Si no ayuda, que no perjudique… ese fue el llamado que policías jubilados hicieron ayer al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, luego de la confusión que generó al declarar que reduciría a la mitad el pago de aguinaldo a empleados de confianza, de primero y segundo nivel, y que generó la versión entre los trabajadores de que todos los mandos medios y superiores serían afectados con este recorte de 62 a 30 días de aguinaldo. Para los inconformes, el primer edil no tiene llenadera y está haciendo todo lo posible por recortar recursos a los trabajadores, por lo que piden que, si no los ayuda, tampoco los perjudique. “Es una aberración jurídica, moral y humanamente. ¿Cómo les va a quitar el aguinaldo a los trabajadores?, mientras él se aumenta el sueldo y le consigue trabajo a su hijo en Gobierno del Estado. No entiendo cómo no ha habido alguien que le ponga un alto al señor”, dijo Yesenia Rojo, asesora jurídica de los policías.

Rompimiento entre el SNTE 53 y Sepyc. A menos de 40 días de la Administración del morenista Rubén Rocha, el líder del SNTE 53, Fernando Sandoval Angulo, anunció ayer el rompimiento de toda relación institucional con la secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, a raíz de “conflictos en la comunicación” y porque al parecer la exdiputada y hoy cercana funcionaria a Rocha ha invadido decisiones que son competencia del sindicato, al menos así lo aseguró el líder sindical. Y puso como ejemplo el caso de un intendente de una escuela en Badiraguato, quien tenía el derecho de heredar su plaza a una hija, pero esto no fue respetado y acusa a Graciela Domínguez de haber metido las manos para asignarle la plaza a otra persona. Lo que no se debe ignorar es que la actuación y decisiones que la titular de Sepyc está tomando en perjuicio del SNTE 53 y sus agremiados no debe ser un tema ajeno al gobernador, pues el propio Rocha criticó en su última semanera a este sindicato, al señalarlos de grilleros y de ser los únicos que se oponen no solo a recibir como refuerzo la vacuna CanSino, sino también al regreso a clases presenciales.

Falla la logística. Justo ayer, que Salud reactivó el Parque 87 como tercer centro de aplicación de la vacuna de refuerzo a las personas de 60 años y más, este centro y el cuartel militar dejaron sin vacuna a una larga fila de adultos de la tercera edad que llegaron hasta de Guamúchil e invirtieron horas y dinero con la esperanza de recibir el biológico AstraZeneca, pero a los organizadores se les acabó a pleno mediodía, aun y cuando en la convocatoria recalcan que el horario de aplicación es de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Y aunque les dieron una especie de ficha con la promesa de que hoy podrán llegar y ser atendidos sin hacer fila, fueron varias las personas que se inconformaron por esta pérdida de tiempo y falta de previsión por parte del Comando Estatal de Vacunación, cuya vocería encabeza el secretario de Salud en la entidad, Héctor Melesio Cuen Ojeda.

Alza al predial no será del 6 o 7 por ciento. El aumento al impuesto predial será de entre 2.5 y hasta 4.5 por ciento, dependiendo del municipio, adelantaron ayer desde el Congreso del Estado de Sinaloa, en donde integrantes de la Comisión de Hacienda Pública y Administración advirtieron que no autorizarán el 6 o 7 por ciento que pretenden los alcaldes de Culiacán y Mazatlán. Sin duda, este anuncio, que aún falta someterlo a aprobación, no caerá nada bien Estrada Ferreiro, quien ha dicho una y otra vez que el incremento tiene que ser conforme al índice inflacionario, que para el caso de Sinaloa ya supera el 7 por ciento. Y aunque no lo dijeron los diputados, sería bueno que los municipios intentaran eficientar sus estrategias de cobro, pues, de acuerdo a lo revelado en el Congreso local, nueve de cada 10 claves catastrales tienen un valor menor al millón de pesos, y de ellos, solo pagan la mitad; mientras que nueve de cada 100 claves tienen un valor de entre uno y tres millones y solo el 18 por ciento pagan, en tanto que una de cada 100 claves tiene un valor superior a los 3 millones y, de ellos, solo pagan el predial el 27 por ciento. De ese tamaño es la morosidad.