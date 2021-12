La tercera fue la vencida. Después de tres encuentros del secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen, con trabajadores precarios del Hospital de la Mujer, estos últimos dieron el voto de confianza y levantaron este fin de semana el plantón que mantenían desde inicios de noviembre y que tantas molestias había generado en las últimas semanas a los habitantes del sector de Valle Alto, pues tenían bloqueado parcialmente la circulación sobre el bulevar Miguel Tamayo Espinoza de los Montero. La promesa del Gobierno del Estado es que a partir de enero próximo empezarán con la entrega de basificaciones a estos trabajadores de bata blanca, y el compromiso es empezar con 400 plazas, a las que se irán sumando las que detecten como irregulares y se tengan que reasignar, además de las que apoye la Federación. Y aunque levantaron el plantón, los trabajadores seguirán trabajando bajo protesta, pues, aunque están contentos porque el plantón cumplió su cometido, ya que los visitó en una ocasión el gobernador y tres veces el secretario de Salud, no estarán enteramente complacidos en tanto no obtengan su base, y son alrededor de 3 mil precarios que demandan una plaza.

Hay tiro de nuevo. A rajar les tiró el alcalde Jesús Estrada Ferreiro este fin de semana a los diputados locales que adelantaron la aprobación de un aumento en los valores catastrales de entre 2 y 4 por ciento, y no el 6 por ciento como él propone, de acuerdo a la inflación. Les mandó decir que esta medida afecta a los más necesitados y los dejará al margen de mejoras en los servicios públicos, pues no tendrán dinero para ello, y beneficiarán a los más ricos, quienes debieran pagar más, pero no lo harán si el pleno avala esta decisión. Incluso les dijo que si aprueban esta idea a sabiendas de que beneficia a los más ricos y afecta a los más pobres, es una perversidad de su parte, pero si lo saben es aún peor, pues significa que les falta cerebro y están haciendo las cosas sin pensar con claridad, pues asegura que el Congreso del Estado de Sinaloa no tiene facultades para intervenir en decisiones de la Hacienda Municipal, por lo que incluso advirtió que si el pleno avala esos porcentajes, interpondrá de nuevo una controversia constitucional y se las ganará.

El otro frente. En el choque entre la titular de Sepyc, Graciela Domínguez Nava, y el líder del SNTE 53, Fernando Sandoval, por la disputa de plazas, la primera le mandó decir que no caerá en imposiciones ni chantajes, y que la asignación de plazas al personal docente, administrativo y de intendencia es una facultad de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, no del sindicato, como estaban acostumbrados en anteriores Administraciones. Seguramente seguirán escarbando y encontrando podredumbre, no lo dude. El propio gobernador ya le mandó decir al líder magisterial que Graciela es la “patrona”, y a ella compete el tema de la asignación de plazas, por lo que no den tantas vueltas estando el suelo tan parejo. Ya veremos si este conflicto, que apenas inicia, escala a dimensiones mayores y empiezan a sabotear el regreso a clases presenciales, pues otra de las exigencias del sindicato es la aplicación de una vacuna de refuerzo a los maestros, pero no quieren CanSino ni Sinovac, ellos quieren la AstraZeneca.

¿Quién será el destinatario? Ayer, previo a la 23 Asamblea Nacional del PRI en la Ciudad de México, el senador y excandidato de este partido a la gubernatura de Sinaloa Mario Zamora Gastélum aseguró que “lo mejor del PRI se quedó en el PRI”. Acaso lo habrá dicho por alguien en particular o solamente para quien le quede el saco, ya ve usted que varios priistas de “hueso colorado” se han doblado al llamado de los morenistas y han sido cuestionados por un ala priista enraizada en la Ciudad de México y cercana al dirigente nacional Alejandro Moreno, “Alito” para los ‘cuates’, grupo al que, por cierto, pertenece el ahomense. En fin, Mario Zamora también admitió que el principal reto para el otrora partido hegemónico es reagruparse y reconstruirse para poder conquistar de nuevo la confianza y servirle a México. Dura tarea la que tienen.