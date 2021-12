La Glorieta

Estrada en fiesta. El alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, estuvo presente en la posada de los niños que han quedado huérfanos porque sus padres, quienes eran policías, murieron en accidentes, por enfermedades y por cumplir con su deber; estuvo presente sí, pero en figura de piñata. Quien elaboró la imagen del alcalde se esmeró, ya que desde lejos se apreciaba que era de él, con su típica playera guayabera y bigote bien peinado. Acudieron a esta posada la exsíndica Sandra Martos Lara y el regidor Sadol Osorio Porras. Como siempre, quienes deberían estar presentes mostrando apoyo y solidaridad como; el secretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, y el titular de la Policía y Tránsito Municipal, Mauricio García, brillaron por su ausencia, pero como dirían algunas de las viudas “mucho ayuda el que no estorba”.

Hay descordinación. Con respecto a lo sucedido la madrugada del pasado viernes cuando un grupo de hombres armados realizaban piruetas en el sector Tres ríos, por lo que fueron interceptadas por policías estatales y dejados ir, sin duda, hay mucho que hablar. Lo primero es que si un ciudadano no hubiera grabado este hecho no se hubiera conocido. Sobre la actuación de los policías estatales en realidad ellos no pudieron hacer nada, eran superados en número por los delincuentes y muy seguramente estos últimos llevaban mejores armas y vehículos. En este tema, el que se hubiera suscitado una balacera hubiera sido muy perjudicial porque pudieron haber salido lesionados personas inocentes. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, señaló que allí en el lugar de los hechos había una patrulla de policías municipales quienes no apoyaron a los estatales pese a que se activó la alerta. Esto luego de que el secretario de Seguridad Pública Municipal, Mauricio García, dijera que allí no había elementos municipales, esta declaración de acuerdo a Castañeda Camarillo pudo haberla realizado el jefe policial porque desconocía la información precisa porque no va a los hechos, como ellos lo hacen. Tras este suceso y el que un hombre fuera baleado en un bar, aseguró que él personalmente anduvo realizando los patrullajes correspondientes por la zona. Castañeda Camarillo resaltó que el tema de la falta de coordinación con la municipal va a ser puesta en la mesa de Seguridad de este lunes. Lamentó lo que lamentan en muchas colonias que de puestos claves de la Policía Municipal hayan removidos a elementos que tenían mucha experiencia como Héctor Luis Gutiérrez Cossio, con quien aseguró tenían excelente coordinación. Con respecto a los policías municipales mejor ni hablar, el que no dieran apoyo deja mucho que desear. Pero la otra cara de los elementos municipales es que al perseguir delincuentes están en gran desventaja porque andan en patrullas con la gasolina caciqueada y llantas gastadas, con armas que son muy inferiores a de las de los delincuentes. Además están desmotivados, en tres años no les han aumentado el sueldo y si se jubilan el alcalde les quita una parte de su prima de antigüedad, y si pierden la vida a sus hijos y viudas no se les da lo que merecen y les ponen trabas para cobrar a lo que tienen derecho. De este suceso se espera que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro actúe con madurez y no se ponga a pelear con Castañeda Camarillo, porque ya muchos ciudadanos están fastidiados de que responda con descalificativos en vez con acciones positivas para que los ciudadanos tengan mejor calidad de vida.

Hechos más que pronunciamientos. La diputada Gloria Imelda se pronunció en contra de la atención que se les da en la Fiscalía General del Estado a las mujeres violentadas. Lo cierto es, que solo hablen del tema desde el Congreso tampoco les ayuda a las mujeres. Que mejor se dediquen a reformar las leyes de protección a las mujeres, que por ley sea obligatoria la capacitación en las dependencias encargadas a brindarles atención, que se destine presupuesto para este tipo de acciones. Que obliguen que en el estado y los municipios haya albergues para las víctimas violentadas y que se les brinde atención integral. De qué sirve que se pronuncie cuando las mujeres tienen miedo denunciar a sus agresores si dependen de ellos, si no son protegidas como se debe. Así que, diputadas si en verdad quieren apoyar a las víctimas de violencia plásmenlo en leyes pero también que hagan que se cumplan.