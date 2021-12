Policías en la picota. En el ojo del huracán se encuentran no solo los policías estatales que aparecen en una serie de videos en redes sociales, en los que se les ve encarando a personas armadas, pero al final los dejan ir. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, asegura que sus elementos fueron superados en número, pero no solo eso, también responsabilizó a los policías municipales de no haber atendido el llamado que hicieron ese viernes en horas de la madrugada y aseguró que los municipales que andaban en ese sector se fueron para otro lado. Ante esas acusaciones, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el coronel de infantería Mauricio García Rodríguez, refirió que mientras el suceso con la gente armada ocurría, sus elementos realizaban patrullajes por calles y avenidas del sector mencionado, que no les tocó atender el suceso de los vehículos y que, al generarse el reporte de una agresión armada en un bar, acudieron directo al lugar. Y aunque lo declarado por Castañeda pone en entredicho la coordinación con la policía municipal, el titular de esta última corporación asegura que sí la hay. El propio gobernador se refirió ayer a este tema y adelantó que solicitará ante la Secretaría de la Defensa Nacional la comparecencia del jefe de la policía municipal para determinar por qué no apoyaron a los agentes estatales y deslindar responsabilidades. También buscarán la forma de que las patrullas municipales sean rotuladas para que se distingan de las unidades estatales.

Que se investigue y se castigue. Al enterarse de la petición del gobernador de que se cite a comparecer al titular de la Policía Municipal de Culiacán para deslindar responsabilidades de la huida de gente armada, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro declaró que sea quien sea tienen que investigarse esos hechos y castigar a los responsables. “No me importa si el municipio o el estado, yo no defiendo a nadie en lo particular, pero quien haya sido debe ser castigado”. Sobre la posible comparecencia del jefe policiaco ante la Sedena, dijo que “si hay que hacerlo, que se haga”, luego declaró que la información que él tiene es que no son los agentes municipales quienes dejaron ir a las personas armadas, y ahí están los videos, por lo que tampoco descarta que les quieran echar la bolita, y remató de nuevo: “Si dicen que los municipales nunca llegaron, entonces quién los dejó ir (a las personas armadas)”. Luego aclara que a él no le consta y que quien sea responsable que pague, que a él no le importa proteger a nadie.

Aclaración. En esta ocasión las diversas autoridades sí apoyaron en la posada de los hijos huérfanos de los policías. Andrea Félix, líder de la Asociación de Familias de Policías Caídos, explicó que entre los donadores de juguetes y comida estuvieron el secretario de Seguridad Pública Estatal, quien les mandó una patrulla llena de juguetes. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro apoyó con alimentos, la fiscal general Sara Bruna donó para que compraran diversas cosas, policías de la Fiscalía también hicieron sus donaciones, al igual que los diputados del PRI, del PAS y la diputada Almendra Negrete, también aportaron Merary Villegas y Victoria Sánchez, entre otros donadores con lo cual los niños tuvieron una feliz fiesta y por algunos momentos olvidaron la tristeza de no tener a sus padres con ellos. Qué bien por todos los que apoyaron esta noble acción.

Alerta por caso covid importado de África. Desesperante será la espera para conocer la confirmación de la variante con que se contagió una persona de 32 años de edad que recién llegó a Sinaloa procedente de África, país donde se ha originado la variante ómicron. El secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, explicó este lunes que la persona estuvo en África, particularmente en Senegal, de ahí se fue a Estambul, Turquía, y luego viajó al aeropuerto de la Ciudad de México, de donde se trasladó finalmente a Sinaloa. El funcionario admitió que desconocen si esta persona está vacunada y tendrán que esperar tres días para saber con qué variante está infectada, pues podría ser la delta u ómicron.