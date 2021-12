Parte del color en el Congreso local. Calientito se puso ayer el Congreso del Estado de Sinaloa, incluso antes de que los diputados abordaran el tema de la actualización de los valores catastrales de Culiacán, pues el alcalde Jesús Estrada Ferreiro llegó desde temprano a la “casa del pueblo” acompañado de un grupo de alrededor de 40 trabajadores del Ayuntamiento, quienes acudieron con el fin de “tomar nota” y respaldarlo en su exigencia de que el aumento sea conforme al nivel inflacionario y no de 2.5, 3 y hasta 4 por ciento, como finalmente aprobó la 64 Legislatura. El primer edil se molestó cuando le argumentaron que por restricciones de la pandemia no permitieron el ingreso del grupo que lo acompañaba, por lo que solo él pudo y alrededor de ocho más pudieron entrar, incluso a él le dieron media hora para que argumentara su propuesta, mientras los trabajadores tuvieron que esperarlo afuera. Pero previo a que los diputados leyeran y aprobaran el decreto, Estrada les reclamó el “portazo”, alegando que sus trabajadores no eran un grupo de porros como para negarles el ingreso a un espacio que se supone es público, incluso les señaló que quienes sí son unos porros y les pagan por ello son los diputados Marco Antonio Zazueta Zazueta, Serapio Vargas Ramírez y Pedro Alonso Villegas Lobo.

Confrontación en patio ajeno. Ya durante la sesión en que los diputados locales “discutirían” y aprobarían el dictamen relativo a los valores catastrales para Culiacán, vaya que Estrada Ferreiro aprovechó los poco más de 30 minutos que le concedieron para defender su propuesta, a sabiendas que la decisión ya estaba tomada y no era a su favor. El alcalde aprovechó la tribuna para arremeter contra los legisladores y llamarlos “traidores” del pueblo y del presidente Andrés Manuel al aprobar una actualización de los valores catastrales muy por debajo de su propuesta, pues les reiteró que con ello se convertían en protectores de los más ricos y estaban afectando a los más pobres, para quienes, dijo, no tendría los recursos necesarios para brindarles servicios. Ya entrado en calor, Estrada presumió ser el noveno municipio en recaudación, pero también lamentó que el 70 por ciento del presupuesto se va en pago de nómina. A los legisladores que avalarían la actualización de los valores catastrales les pidió no perder la dignidad y actuar con responsabilidad y atender el llamado del pueblo, actuar en bien de ellos, sobre todo los legisladores de Morena, los de su mismo partido, entre quienes, señaló, hay varios que están ahí por compromisos que hicieron con alguien, pero no porque hayan sido elegidos por la ciudadanía. Incluso les dijo que, si se comprometen a actuar en bien de los más pobres, él renuncia a cualquier pretensión de buscar la Senaduría, “para que no tengan miedo, para que no vuelvan a emprender una campaña de miedo en mi contra”, añadió. Al final de su intervención, pidió a los legisladores “no votar como borreguitos” y recapacitar, de lo contrario, anunció que interpondrá denuncias penales en contra de ellos por presunto abuso de poder, esto por la aprobación de las tasas catastrales de 2.5, 3 y 4 por ciento, como finalmente fue votado.

Japan premiará a usuarios cumplidos. En un intento por incentivar a los navolatenses morosos a que paguen el agua, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato (Japan) rifará una motocicleta este 21 de diciembre, pero solo podrán participar quienes comprueben haber saldado el consumo correspondiente a diciembre. Y es que la cultura de pago del agua es muy baja y esto ha endeudado a la Junta ante la CFE, además de las consecuencias que esto conlleva, pues al cierre de la Administración anterior hubo comunidades que estuvieron sin suministro por más de dos meses. Para darnos una idea, la cartera vencida heredada en la Junta de Agua es de 256 millones de pesos, con adeudos que van de los 10 mil hasta los 800 mil pesos, estos últimos en el caso de industriales y comercios, y así lo confirmó ayer el gerente general, Víctor Ignacio Valdez. Además, el adeudo de la Junta con la CFE es de 13.5 millones de pesos.