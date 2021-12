audima

¿No que eran como familia? Lo dicho por el alcalde Jesús Estrada Ferreiro el pasado fin de semana, de que el gobernador Rubén Rocha y él eran como familia, pareciera que solo lo dijo de “dientes para afuera”, como dice tantas cosas. Y es que por la forma en que desde la tribuna del Congreso de Sinaloa se deslindó del mandatario estatal al afirmar que a él no lo manda, además de acusarlo de estar detrás de la orden para impedir el paso a sus trabajadores al recinto, pareciera que la relación está zanjada. Incluso, el tema del Metrobús parece ser una especie de “juego de la cuerda” en el que Estrada jala para un lado y Rocha para el otro, poniendo ambos en medio al presidente Andrés Manuel. Lo cierto es que en la cancha del gobernador está el hijo del alcalde y más pronto que tarde se sabrá si es verdad lo que dijo Estrada Ferreiro, que son como familia. No vaya a ser que lo de Jesús Manuel Estrada López vaya a resultar un aligerado debut y despedida.

¿Culiacán, rehén del alcalde? Desde el Congreso local, ayer el diputado panista Adolfo Beltrán Corrales señaló que Culiacán no puede ser rehén de los caprichos del alcalde Jesús Estrada, por lo que advirtió que si el primer edil suspende los descuentos en el cobro del predial, como advirtió que lo haría en el caso de los pensionados, jubilados, comerciantes e industriales, incluso para el ciudadano que recibe el beneficio por pronto pago, tendrá que intervenir la Auditoría Superior del Estado porque estaría violentando la Ley de Hacienda Municipal. Desde luego que esta advertencia le tiene sin cuidado al presidente municipal, quien con el argumento de actuar con la Constitución en la mano hace, dice y deshace.

Otro exrector de la UAS, al Gobierno estatal. Con la reciente designación del académico e investigador Jorge Luis Guevara Reynaga como nuevo rector de la Universidad Politécnica de Sinaloa, son ya dos exrectores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) que encuentran cobijo en el Gobierno del también exrector Rubén Rocha Moya. El otro, ya sabe usted, es Héctor Melesio Cuen, titular de Salud y quien asumiera el control de la universidad de 2005 a 2009. Hay que recordar que el actual gobernador fue rector de la Casa Rosalina de 1993 a 1997, y fue justamente él quien al terminar su encargo entregó las riendas de la máxima casa de estudios a su sucesor Guevara Reynaga, quien dirigió la institución educativa de 1997-2001. Y solo porque Rocha no le dio acomodo a Víctor Antonio Corrales Burgueño en su gabinete, por más que Cuen intentó, de lo contrario ya serían cuatro exrectores en una misma Administración. Será que, como dice el dicho, en este caso aplicará esa popular frase que dice: “Entre gitanos no nos leemos la mano”. Lo curioso de la designación de Guevara Reynaga en la rectoría de la Universidad Politécnica es que la secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez, más tardó en difundir el boletín con la terna para ocupar dicho encargo cuando el gobernador, sin calentar siquiera los nombres, designó a su sucesor en la UAS. Los otros integrantes de la terna eran Adolfo Duarte Calderón y Eduardo Guadalupe Chávez Carrillo.

Poco a poco sacan los trapitos al sol. La actual Administración poco a poco ha ido sacando trapitos sucios a sus antecesores, y uno de los capítulos más recientes fue el de las obras pagadas que no están concluidas, como el puente Bimodal sobre el río Humaya, en Culiacán, que permite conectar la segunda y tercera secciones del parque Las Riberas, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos. Pues resulta que esta obra, inaugurada por Quirino Ordaz el pasado 30 de octubre, a unas horas de entregar la estafeta, sigue sin terminarse, a pesar de que a inicios de noviembre se afirmara que en dos o tres semanas concluirían los pendientes: trabajos de pintura, colocación de luces y instalación de al menos 30 tensores que darán soporte y estabilidad del puente, cosa que no ha sucedido en esta obra a la que se destinaron 32 millones de pesos. Bien dicen que “música pagada, no hace buen son”.