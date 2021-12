audima

JEF condiciona pavimentación de calles. En un evento en la colonia Lázaro Cárdenas, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro reiteró que, por más intenciones que tengan de pavimentar calles en las colonias, no tienen recursos, pues la respuesta del municipio a esta necesidad depende de los ingresos del predial. Y aprovechó para repetir que, si los vecinos se comprometen a pagar el predial sin descuentos, él se compromete también a pavimentarles más calles sin solicitarles cooperación, incluso les pidió firmar un documento para ello. Estrada Ferreiro no desaprovechó la oportunidad para decirles que le pidieran al diputado que representa a esa demarcación que les ayude con la gestión de recursos para la pavimentación que quieren, pero al preguntarles si sabían quién los representaba, todos dijeron que no, por lo que el alcalde les confirmó que su representante en el Congreso Local es Serapio Vargas Ramírez, “el peor de los legisladores”. Ya encolerizado, el alcalde recalcó que el diputado morenista es un porro que el Congreso utiliza para atacarlo a él. Incluso lo tachó de “delincuente con procesos abiertos por invasión de terrenos”. Y detalló que, aunque el hoy legislador no acudía físicamente a los predios, azuzaba a la gente para que los invadiera. Ya veremos qué le responde hoy el aludido en su conferencia de prensa.

Con la espinita clavada. Ahí, frente a los habitantes de la Lázaro Cárdenas, Estrada Ferreiro recordó su participación reciente en la tribuna del Congreso del Estado, y les compartió a los vecinos que piden más pavimentación que lo aprobado por los diputados locales, de aumentar solo entre 2.5, 3 y hasta 4 por ciento en las tablas catastrales, y no conforme al nivel inflacionario del 6 por ciento que él pedía, “es un acto de perversidad, de ignorancia y corrupción”. Dijo que los legisladores atienden a intereses de grupos económicos y temían perder sus jugosos salarios de más de 150 mil pesos mensuales y otra serie de beneficios. También metió al saco de “porros” a los legisladores Pedro Villegas Lobo y Adolfo Beltrán Corrales, con quienes mantiene un pleito y son sus más férreos críticos, pues el primero lo ha calificado de cobarde, mientras Adolfo le ejemplificó con el protagonista de la película La ley de Herodes, quien empleaba su tiempo en maquinar cómo recaudar más impuestos.

También se van en contra de Rocha. Ya en horas del mediodía, durante una visita al Stasac para entrega de juguetes, el presidente municipal reiteró que “son unos vulgares mentirosos” quienes digan que no se puede aumentar un seis por ciento el predial, conforme a la inflación, pues insistió que esto significaría apenas un aumento de 20 pesos para quienes tienen una propiedad con valor promedio de 500 mil pesos, y de 49 pesos a aquellas personas cuya propiedad tenga un valor de un millón de pesos. Y reiteró que ese seis por ciento no impacta en la sociedad en general, pero sí beneficia el no aplicarlo a los ricos, a quienes —afirma— protegen diputados y diputadas, y a los grandes contribuyentes. “Siguen siendo lacayos de la clase poderosa, la Cuarta Transformación no es esa bola de tonteras que están ellos defendiendo, eso es demagogia, y qué lamentable que el gobernador apoye esto y que digan que lo mío fue una falta de respeto al Congreso (…) yo digo la verdad, lo sigo diciendo y no me va a callar nadie (…) no obedezcan órdenes de líderes corruptos”.

Empresarios, los primeros en sacrificar. Por lo pronto, serán los las empresas e industriales quienes, a partir de enero, podrían quedarse sin su descuento en el predial que, de acuerdo con fuentes oficiales, es de alrededor del 40 por ciento, y así lo advirtió el alcalde, quien dejó abierta la posibilidad de desaparecer también el descuento por pronto pago, por habitar y el descuento que reciben los jubilados y pensionados. “Por lo pronto, les voy a quitar los descuentos a los comerciantes y a los industriales. Ya es un hecho. Pero un jubilado tiene el 80 por ciento de descuento y vienen pagando 200 pesos al año, ¿para qué alcanza?, para nada”, señaló.