Unanimidad ‘aborregada’. No han sido pocas las críticas que los integrantes de la 64 Legislatura Local han recibido por la aprobación unánime y sin discusiones del Presupuesto de Egresos del gobierno de Sinaloa para el próximo año, algo así como “unanimidad aborregada”, desde luego atendiendo la instrucción del gobernador Rubén Rocha, quien a su vez destinará buena parte del presupuesto a financiar programas de ayuda social para quedar bien con el presidente Andrés Manuel, más que con la ciudadanía. Hasta el propio alcalde Jesús Estrada Ferreiro ha llamado “borregos” del gobernador a los legisladores locales, luego de la aprobación de las tablas catastrales, lo que no los ha dejado bien parados, pues más allá de la bandera del bienestar social y el mensaje de primero los pobres, la realidad es que el poder Legislativo es una especie de apéndice del ejecutivo, lo que tanto criticaron en su momento los morenistas y en particular el coordinador del grupo y presidente de la Jucopo, Feliciano Castro Meléndrez.

El mensaje de Feliciano. Ayer en un intento por responder a esas críticas que han recibido por hacer a un lado la división de poderes en la práctica y en el discurso, el presidente de la Jucopo, Feliciano Castro, presumió que “ahora el dinero público podrá usarse para atender los problemas del pueblo”, pero admitió que los integrantes de la 64 Legislatura, junto con el gobernador Rubén Rocha, lograron el acuerdo de aprobar un presupuesto que le sirva a la gente. Y destacó que es la primera vez que todos los legisladores se ponen de acuerdo para aprobar un presupuesto, porque piensan en la gente. ¿Será? Ya veremos más temprano que tarde para qué alcanza el presupuesto, pues el Gobierno Estatal ha asumido una serie de compromisos que antes atendía y financiaba el Gobierno Federal, y justo esa es la razón de que Rocha Moya insista en que no habrá obras magnas, solo obra social, “obras pequeñas, pero muy sentidas”, dicen.

Cabildo se pone calientito. Vaya que se puso buena la sesión de cabildo en Culiacán este fin de semana, pues además del infaltable agarre entre el regidor Sadol Osorio Porras y el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, ambos soltaron un rosario de señalamientos que le dieron sabor al día. Por un lado, el edil panista le cuestionó al presidente municipal una serie de aumentos presupuestales que consideró estratosféricos, tomando como referencia lo ejercido durante este año. Cuestionó el aumento de 31 a 45 millones de pesos para prima de antigüedad cuando se niega a pagarles a los policías jubilados, haber pasado de 304 a 384 millones de pesos el gasto en materiales y suministros y el aumento de 35 a 60 millones para talleres externos cuando han decidido cerrar el taller que se tenía, o el incrementar de 165 a 195 millones el gasto en combustible, y aumentar 10 millones a la partida para mantenimiento de maquinaria; también cuestionó el pasar de 2 a 30 millones el gasto en vehículos y transporte, y la partida para juicios y demandas, donde de 36 se fue a 90 millones, mientras para becas no hay nada.

En cuanto a las becas, Estrada Ferreiro dijo que su gobierno no está para repartir becas, que no es tiempo de campaña, incluso recordó que en los años que tiene gobernando no ha dado ni dará una beca, pues antes se repartían 7 mil becas de 200 pesos cada una, pero con fines políticos, incluso los regidores tenían asignada una cantidad para repartir por compromisos; sobre el monto para vehículos, adelantó que el próximo año comprarán unidades nuevas porque en sus primeros tres años no adquirió ninguna y ya están obsoletas; en cuanto al cierre del taller municipal y la permanencia de algunos empleados ahí, aclaró que son sindicalizados que no se quieren salir, pero advirtió que los despedirá si no aceptan ser reubicados porque no les pagará sin trabajar. También retomó la aprobación reciente del predial por debajo de la tasa de 6 por ciento que él pedía, y añadió que “es lamentable que un gobernador diga que por abajo del cinco por ciento”. Luego llamó “arribistas, no morenistas” a los diputados locales, quienes “se unen para fregar al pueblo, pero que se llenan la boca de mier... Para decir primero los pobres cuando solo benefician a los ricos”.