La Glorieta

Admiración o burla. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro acudió a la función de box en donde se enfrentaron Julio César Chávez junior y David Zegarra, de acuerdo a algunos asistentes en forma de burla muchos de los presentes en el evento empezaron a gritar “bache, bache”, por aquellas recordadas frases del primer edil de Culiacán de que si no quieres encontrarte con baches, que se vayan por donde no hay. De acuerdo a algunos de los asistentes en vez de darle poquita pena al primer edil de Culiacán este se engrandeció al escuchar “baches, baches”, que no se le olvide el alcalde que en muchas colonias los habitantes no están muy contentos con el descuido en que su administración tiene a las calles. A los automovilistas y ciudadanos que circulan y caminan en donde hay baches no les parece gracioso que a él le parezca chiste esto. Hay quienes aseguran que gritan esto por forma de burla. Otro tache para el alcalde es que una gran cantidad de los asistentes al palenque no usaban cubrebocas, pero allí él estuvo calladito, es para que hubiera tomado el micrófono y hubiera pedido que se respetaran las medidas sanitarias contra el covid-19, pero no, eso sí muy estricto con los comerciantes y restauranteros, ya es hora que empiecen las medidas estrictas para todos y no solo para algunos sectores. En fin no es raro el doble discurso de Estrada Ferreiro, hay que recordar que se hicieron denuncias de cómo él tenía su despacho como casa habitación para pagar el 50 por ciento menos del predial, mientras que ahora le condiciona a los vecinos de algunas colonias que paguen el impuesto predial para pavimentarles, él mandó pavimentar la calle de un familiar muy allegado sin que se cumpliera con todos los requisitos, como se benefició con la pavimentación gratuita de las calles que pasan a los costados de sus propiedades en Culiacancito, cuyas obras las hizo el gobierno estatal, pero él tuvo injerencia. También anda quitando espectaculares por considerarlos basura visual y cuando andaba en campaña su imagen estaba en muchos espectaculares, habla de corrupción en el Stasac cuando algunos de sus funcionarios con jugosos sueldos fueron sindicalizados, en fin faltarían páginas completas para escribir todas sus incongruencias.

Violencia empaña la elección. Muy lamentable lo que pasó ayer durante la elección para elegir al presidente estatal del PAN, a muy temprana hora se empezó a correr el rumor de que había sido privado de forma ilegal de la libertad Adolfo Beltrán Corrales, operador importante del PAN y de la candidata Verónica Montaño, también se denunció que otros panistas fueron amenazados para que no fueran a votar. A las pocas horas, el propio diputado local Adolfo Beltrán publicó en redes sociales que se encontraba bien y agradeció las muestras de apoyo y solidaridad de los ciudadanos. El presidente del PAN, Juan Carlos Estrada Vega, y el regidor Sadol Osorio Porras confirmaron el hecho violento del que fue víctima el legislador local durante la madrugada de ayer. Luego circularon fotografías de los daños que los hombres armados provocaron en la casa de Beltrán Corrales y por estas evidencias se puede presumir el gran terror que pudo haber sufrido él y las personas que lo acompañaban en esos momentos. No es correcto y es reprobable que por una elección se violenten de forma tan detestable la intimidad de una familia, que con tanta facilidad hombres armados vayan y saquen a una persona de su casa y las autoridades no se den cuenta.

Por desgracia se volvió a repetir lo ocurrido en la pasada elección para gobernador en Sinaloa, en donde uno de los principales operadores del PRI fue privado de forma ilegal de la libertad en su propia casa. Hasta cuándo las autoridades van a permitir que ocurra esto. Los hechos violentos de ayer auguran más división en el ya fraccionado Partido Acción Nacional. Con este caso también se va a poner a prueba a la fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, a ver si da con los responsables de estos hechos, quienes en nada abonan al ambiente político que se vive en el estado. El dirigente del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega, expuso que se sospecha que todo lo sucedido fue orquestado presuntamente por el gobernador Rubén Rocha Moya y hasta le mandó decir que “amarre a sus animalitos”. Lo que es cierto es que estas manifestaciones de violencia ya no deben suceder porque cada día que pasa más ciudadanos se decepcionan de los partidos políticos.