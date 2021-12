La Glorieta

audima

Con la violencia no se juega. Con sus declaraciones, ayer la exdiputada local y virtual ganadora de la elección a la dirigencia estatal del PAN, Roxana Rubio Valdez, intentó poner en duda los hechos de violencia ocurrido en el domicilio particular del legislador local Adolfo Beltrán Corrales, quien este domingo fue “visitado” en su casa por hombres armados que le tumbaron la puerta a golpes y le causaron algunos destrozos también al portón eléctrico y algunas ventanas, además de quitarle el celular, algunas pertenencias más y amenazarlo para que no saliera a la calle a trabajar en favor de la mazatleca Verónica Montalvo, la contendiente de Roxana. Cuestionada por estos hechos, Roxana, quien llamaba a la unidad del partido, pero, por otro, calificaba de “raro el incidente” ocurrido al diputado Adolfo Beltrán y le cuestionó por qué no denunció. Realmente mal se vio la exdiputada local, quien más allá de las diferencias partidistas que pueda tener con el legislador agredido, mínimamente debió demostrar empatía y solidaridad, pero no hacer declaraciones que parecían una burla a lo ocurrido. Prefirió Roxana presumir una elección limpia, sin reportes de incidentes en el sur y norte de la entidad, por lo que insistió en que estaba raro lo ocurrido en Culiacán, municipio en el que ella había perdido la elección.

Buscarán la nulidad de la elección. Ayer mismo la candidata Verónica Montaño Cisneros advirtió que buscará la nulidad de la elección por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, pues señala que grupos armados irrumpieron en los domicilios de varios de sus operadores políticos no solo en Culiacán, sino también en Salvador Alvarado, Navolato y Escuinapa. Detalló que gente armada y con marros irrumpió en las viviendas y amagaron a los moradores de las 5 horas de la mañana del domingo, y que aun cuando hicieron reportes al 911, estos no fueron atendidos, por lo que insistió en los señalamientos que en estos hechos está la mano de gobierno del estado. Sobre este tema, ayer en su conferencia semanera el gobernador Rubén Rocha aseguró que, en el caso de Adolfo Beltrán, le ofrecieron seguridad, pero no la aceptó, y añadió que la fiscal general del estado, Sara Bruna Quiñónez, ya tenía conocimiento del caso, pero se requería denuncia para actuar, que incluso el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda, estaba enterado de lo ocurrido. Lo terrible de todo es que se está haciendo costumbre este tipo de intimidaciones violentas a domicilio, de las que nadie parece estar a salvo, pues si fueron capaces de irrumpir en casa de un diputado, imagínese usted el grado de indefensión en que se encuentra la ciudadanía.

Calificación a la ligera. Por cierto, hablando del gobierno estatal, ayer en una conferencia semanera más del gobernador Rubén Rocha Moya, se le preguntó que evaluación hacía de su propio gabinete a poco más de mes y medio de su administración, y así sin mucho pensar, el mandatario estatal dijo que “regular”, pero no aclaró si se refería a regularmente buena o regularmente qué, por lo que este calificativo puede usted interpretarlo como mejor le parezca, pues regular es parecido a ni bien ni mal. Ciertamente hacer una evaluación cuando aún no transcurren ni los primeros de meses no sería muy acertado ni justo, pues las piezas del nuevo gobierno apenas se están acomodando y aún faltan funcionarios por nombrar. Lo que sí han cuestionado no pocos columnistas es que en estos ya próximamente dos meses de gobierno han imperado los escándalos de tipo político por algunos nombramientos en el gabinete estatal un tanto polémicos y algunos relevos repentinos, además de hechos delictivos que han puesto en duda no solo la efectividad de la estrategia, cualquiera que estén implementando, sino también la coordinación entre las distintas corporaciones.

De vacaciones. Por cierto, para quien no lo sepa o no note mucha diferencia, habría que advertirles que el personal del gobierno municipal y estatal, sobre todo en áreas administrativas, salieron de vacaciones el pasado viernes 17 de diciembre y regresarán hasta el 3 de enero.