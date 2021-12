La Glorieta

audima

¿Cruzados de brazos contra el dengue? Justo en un momento en que el problema del dengue pareciera estar superando a las autoridades estatales y locales, y como ejemplo están las denuncias de habitantes del ejido El 30, donde afirman que han muerto ya dos personas por dengue hemorrágico, ayer el diputado Serapio Vargas Ramírez se sumó al tema y denunció al Gobierno que comanda el alcalde Jesús Estrada Ferreiro de no estar combatiendo esta enfermedad viral en las colonias ni en las comunidades rurales. Incluso lo invitó a dejar a un lado las diferencias de tipo político y a ponerse del lado de los ciudadanos para coordinarse con las autoridades sanitarias federales y estatales. El legislador morenista recordó que, de acuerdo con la Ley General de Salud, el Gobierno municipal debiera estar descacharrizando estas comunidades y colonias de donde provienen las constantes quejas de abandono, mientras que el personal de salud estatal debiera estar realizando jornadas no solo de fumigación, sino también de abatización y de concientización ciudadana sobre qué hacer para eliminar el mosco en patios, piletas y cualquier depósito que comúnmente se usa para almacenar agua, incluyendo floreros y otros enceres al interior de las viviendas, pues no hay que olvidar que este mosco también se reproduce al interior de las viviendas, en agua limpia.

Culiacán, foco rojo en dengue. Por cierto, de acuerdo con las cifras que oficializó ayer el secretario de Salud en la entidad, Héctor Melesio Cuen Ojeda, uno de cada tres casos detectados en Sinaloa corresponde a Culiacán, pues el funcionario confirmó ayer que a la fecha se tienen confirmados mil 443, y de ellos, 500 son de la capital sinaloense. Incluso, admitió que uno de los focos rojos en este municipio es la zona de Costa Rica y Eldorado, donde decenas de familias han clamado la intervención de las autoridades sanitarias, pues afirman que niños, adolescentes y adultos están siendo seriamente afectados por el dengue hemorrágico. Cuen confió que Salvador Alvarado y Badiraguato son en estos momentos los otros dos municipios que más preocupan, pero lamentó que la falta de reportes inmediatos por parte de los centros de salud y hospitales privados cuando detectan casos positivos, retrasa las acciones y cuando se enteran ciertos sectores ya se encuentran en focos rojos, como ocurrió en la sindicatura de Costa Rica.

Más fallas en la coordinación. Ya que hablamos de salud, desde la Secretaría de Salud confirmó su titular ayer que en materia de registros de casos positivos a covid-19 y sospechosos a la nueva variante ómicron no son reportados con la inmediatez que se debería por parte del personal de los hospitales privados, por lo que, luego de revelar la existencia de dos nuevos contagios que son sospechosos a esta nueva variante, hicieron el llamado a las clínicas a que sean más responsables en este tema tan delicado, pues se trata de vidas humanas que están en juego, y advertir a tiempo la detección de nuevos casos puede hacer la diferencia.

Y los asesores de Roxana. No cabe duda que entre más declara la virtual dirigente estatal del PAN, Roxana Rubio, sobre la irrupción de personas armadas a la casa del diputado local Adolfo Beltrán Corrales, más cuestionable resulta la falta de empatía. Y es que aun cuando ayer llamó a las autoridades correspondientes el esclarecimiento de estos presuntos actos de violencia, la exdiputada pidió también la aportación de pruebas. Rubio Valdez aprovechó para atribuir su triunfo a un proceso interno limpio y democrático, a pesar de afirmar la desaparición de algunas urnas y pese a las denuncias de violencia por parte de sus contrincantes. Ayer mismo fue ella, a través de su equipo, la encargada de difundir la boleta con los resultados de la contienda que le dan la ventaja, pero lo que no dijo es que hasta ayer no había sido felicitada por el dirigente nacional del partido, Marko Cortés.