Más leña al fuego. Esta vez, el encargado de atizar la hoguera al interior del Partido Acción Nacional fue el dirigente albiazul en Navolato, Omar Quevedo Beltrán, quien además de desmentir que en el municipio vecino se hayan registrado actos de violencia o hubieran intervenido grupos armados durante la elección interna que vivieron el pasado domingo, como lo señaló la candidata Verónica Montaño Cisneros, pidió al diputado local Adolfo Beltrán Corrales que denuncie los actos de violencia de que fue objeto ese día de la contienda y a que no conviertan estos hechos en actos mediáticos, incluso refirió que la postura (de Adolfo) pudiera atribuirse a su posible destitución como coordinador del grupo parlamentario panista en el Congreso. Y es que para quien no lo sepa, al interior de Acción Nacional corre la versión de que uno de los acuerdos entre la virtual ganadora de la dirigencia estatal, Roxana Rubio Valdez, y la diputada local panista, Giovanna Morachis Paperini, había sido que esta última le diera su apoyo a cambio de convertirla en la próxima coordinadora del grupo. Lo que no previeron es que, si Adolfo Beltrán se declara independiente, el PAN en el Congreso dejará de ser grupo parlamentario y solo tendrá voz, pero sin derecho a voto, algo así como reducido a nada.

¿Intervención de la delincuencia? Hablando del panismo sinaloenses, ayer la presidenta de la Comisión Estatal Organizadora de la elección del PAN, Catalina Frank Aguilar, aclaró que la participación de personas armadas en el proceso electoral interno es verídica, por lo que insistió en reafirmar la “intervención de la delincuencia” en estos comicios. Incluso detalló que varias familias de panistas fueron visitadas en sus casas por presuntos delincuentes, quienes encañonaron a niños y esposaron y golpearon a adultos para obligarlos a mantenerse encerrados en sus casas, sin trabajar para la candidata de su preferencia. También lamentó que el gobernador Rubén Rocha Moya y Roxana Rubio traten de minimizar lo ocurrido, cuando, desde su punto de vista, esto mismo ocurrió en la pasada elección constitucional. También adelantó que buscarán la conformación de un grupo de panistas para impulsar cuadros jóvenes, aunque hay quienes admiten que intentarán conformar un bloque opositor.

Atropello en Badiraguato. La exregidora del PRI en Badiraguato Martha Aguilar balconeó ayer al alcalde José Paz López Elenes de no querer pagar el aguinaldo proporcional al que tienen derecho trabajadores de confianza, exregidores y el exsíndico procurador de este municipio. Incluso la expresidenta municipal del PRI Lorena Pérez Olivas aseguró haber dejado en caja 5 millones y medio de pesos para saldar esta prestación, pero lamentan que en lo que parece ser una actitud revanchista y prepotente, el alcalde, quien por cierto es muy amigo del gobernador Rubén Rocha, no quiera pagarle a los extrabajadores y algunos en activo lo que les corresponde. Y es que hasta el día de ayer, solamente se les había pagado el aguinaldo a los sindicalizados, olvidándose del resto.

No al uso de pirotecnia. En Culiacán y, en general en todo Sinaloa, nunca sobran los llamados que la autoridad preventiva hace a la ciudadanía, en particular a las madres y padres de familia, para que en durante estas fiestas decembrinas estén muy atentos de sus hijos y no les permitan utilizar cohetes, pues por más inofensivos que pudieran parecer estos artefactos hechos a base de pólvora, pueden poner en riesgo su integridad y hasta el patrimonio familiar. Y es que en Culiacán ya han ocurrido varias tragedias en épocas decembrinas, con niños quemados, amputados y hasta fallecidos, además de viviendas consumidas por las llamas debido a la detonación de pirotecnia. El llamado es a que no solo no les permitan utilizarlos, sino que además no se los compren.