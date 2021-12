La Glorieta

audima



Fiestas empañadas. Aunque las autoridades sobre todo las estatales y organizaciones como Shriners se esforzaron para concientizar a la población de que no se hiciera uso de la pirotecnia durante la fiesta de Navidad, lamentablemente hubo quienes hicieron caso omiso y en algunos sectores se escuchaban las detonaciones de los cuetes tumbacasas y garras de tigre. Al cuestionar a algunos inconformes por estos hechos decían que no hablaban al 9-1-1 porque ya había experiencias previas de que no iban las patrullas. Por desgracia, en los hospitales de Culiacán se recibieron a dos menores de edad y dos adultos con heridas por cuetes. Un menor de 15 años tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de una pierna, un vecino de Sanalona perdió un ojo y un niño de Tamazula, Durango, sufrió la amputación de unos dedos. Ojalá que para estas fiestas de Año Nuevo ya no se tengan que contar desgracias como estas, porque sin duda la vida de los accidentados ya no será la misma. En estos casos lo importante es denunciar a quienes venden los cuetes, a esas personas que por ganar dinero no les importa a quién puedan dañar los explosivos. Ahora los afectados y sus familias serán los que tendrán que correr con todos los gastos médicos de los accidentados y los vendedores de cuetes muy seguramente, sin ningún remordimiento, seguirán vendiendo para las fiestas de Año Nuevo. Madres y padres, no lleven las desgracias a sus casas, no lleven pirotecnia, tampoco disparen al aire, resguarden la integridad y la vida de los suyos pero también la de terceros.



Preocupación. El caso sospechoso de ómicron dio positivo, por lo que ya se tiene esta variante de la covid-19 en Sinaloa. Ahora existe preocupación en muchos habitantes y, sobre todo, en comerciantes de cuál será el proceder de las autoridades en cuanto a las restricciones. Algunos comerciantes ya no están dispuestos a que les cierren sus establecimientos y lucharán para que esto no suceda, porque aseguran que los cierres se han manejado a capricho de las autoridades, ya que durante las pasadas campañas políticas y otros eventos se realizaron como si no hubiera pandemia. Fue la noche del pasado viernes cuando a través de las redes sociales el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, dio a conocer la noticia del caso positivo a ómicron; muchas personas no se enteraron porque andaban con los festejos. Se espera que este día el gobernador Rubén Rocha Moya, en la conferencia de prensa Semanera, dé información sobre este caso. También se espera que se digan las medidas preventivas que se van a tomar en Culiacán, el cual está en rojo respecto al semáforo covid-19 ya que el número de casos positivos rebasa los 100. En Culiacán son muchos los ciudadanos que ya bajaron las medidas preventivas, son muchos los conductores del transporte urbano que no usan cubrebocas y les permiten abordar a pasajeros que tampoco lo usan. En pleno centro de la ciudad se puede ver a ciudadanos sin hacer uso de esta medida preventiva.

Dejan a medias. Aunque mucho se prometió dejaron a medias la atención en el Ejido El 30 de la sindicatura de Costa Rica, en donde por lo menos dos personas han muerto de dengue hemorrágico y ha habido una gran cantidad de personas contagiadas. Luego de que el gobernador, Rubén Rocha Moya, instruyera al secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, que se atendiera esta comunidad, fueron al lugar y fumigaron pero no realizaron descacharrización ni tampoco se ha hecho trabajo de concientización para prevenir este peligroso virus. Se espera que el Gobierno del Estado no deje en el desamparo esta comunidad como lo ha hecho el alcalde Jesús Estrada Ferreiro y la coordinación municipal de salud.

Muy seditas. Muy serenos han estado los regidores, excepto Sadol Osorio Porras, con respecto a decisiones del alcalde Jesús Estrada Ferreiro que va en detrimento de la economía de los ciudadanos. Ni los priistas, ni el regidor Movimiento Ciudadano se han pronunciado contra el condicionamiento que hace el alcalde a ciudadanos de que paguen el predial sin descuentos par poderles pavimentar las calles, ni tampoco sobre que no les harán el 40 por ciento de descuentos del predial a los empresarios; ni tampoco han dicho nada sobre la eliminación de descuentos del agua potable para los jubilados y pensionados, ¿qué les pasará?, habrá que cuestionarlos al respecto porque bien que ganan bastante de los impuestos de los ciudadanos como para que no los defiendan. De los regidores de Morena hay, por lo menos, una a la que, parece, le pagan por defender al alcalde en redes sociales; es por lo único que se le conoce porque de trabajo no ha hecho nada.