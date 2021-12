audima

Regalo cruel. En vez de que las autoridades de Salud les mandara un bono de gratificación por su desempeño y esfuerzo por arriesgarse a laborar en una zona de riesgo durante la pandemia de covid-19, trabajadores del Hospital General de Culiacán durante los días 23 y 24 de diciembre fueron notificados de manera verbal, por llamadas y por mensajes de WhatsApp de que estaban despedidos del programa estatal de atención a enfermos de covid-19. Esto sí que es algo demasiado cruel, ya que hasta el espíritu navideño les quitaron, quién no se va a sentir mal al saber que va a ser despedido y que se quedará sin el sustento para sus familias. No, secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, así no se hacen las cosas. Se espera que alguien sin su autorización haya hecho esto porque esto no puede venir de alguien que a diario promulga las bondades de la Cuarta Transformación y el dejar sin empleo a los que menos tienen no es parte del cambio que esperaba la ciudadanía. Por qué antes de tomar decisiones como esta no se dan el tiempo de conocer al personal, de conocer su trabajo y darles la oportunidad de que continúen. Lo peor de este caso es que ni siquiera les dan la cara, despiden a las personas por medio de un mensaje sin decirles el porqué. En este tema es importante que tome cartas el gobernador Rubén Rocha Moya, porque él ha dicho que toda la persona que quiera trabajar puede acercarse a él y decírselo, estos trabajadores le dicen que quieren seguir en sus funciones y ya demostraron que tienen la playera bien puesta al laborar desde que inició la pandemia, mientras miles de sinaloenses estaban en sus casas confinados, muchos de estos trabajadores se estaban jugando la vida con el fin de tener un empleo y ahora de la noche a la mañana se los quitan, eso no se vale.



Disparos al aire. Una de las pruebas de fuego que va a enfrentar el gobernador Rubén Rocha Moya son estos festejos de Año Nuevo, primero se va a saber qué tanto eco hizo en los gatillos alegres su llamado a no disparar balas al aire libre para prevenir que personas inocentes resulten lesionadas o pierdan la vida. Segundo también se va a conocer el desempeño del secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, ese secretario que le impusieron bajo el argumento de que tiene una excelente coordinación con las autoridades federales, pero que según la percepción de la población ha quedado a deber porque ya estando en el poder los delincuentes se han dado vuelo de disparar al aire no solo en Año Nuevo, sino también en otros días y solo hay que recordar todas las cámaras de seguridad que han sido baleadas o las balaceras en algunos poblados a donde llega horas después. A ver cómo resulta este año, con una nueva administración, ¿los delincuentes respetarán o bien no temerán a los operativos de los tres órdenes de gobierno?, esto está por saberse, hagan sus apuestas.

Diputados los dejan solos. Si hay trabajadores que realizan un trabajo pesado y de alto riesgo son los peritos a quienes los diputados no favorecieron en el presupuesto pese a conocer sus salarios y escuchar de sus propia voz sus necesidades. Los peritos deberían ganar más que los legisladores, ellos se arriesgan mucho al acudir a las escenas del crimen, como en donde hubo enfrentamientos entre miembros del crimen organizado y a donde los peritos de la Fiscalía General de la República no van. Ellos se exponen a enfermedades al estar manipulando los cadáveres con alto grado de descomposición. Tienen que meter sus manos en las bolsas del pantalón de los cuerpos sin saber si traen un objeto punzocortante, entre otros riesgos. De acuerdo al gobernador Rubén Rocha Moya, le dijo a la fiscal general Sara Bruna Quiñónez Estrada que viera si de su presupuesto le alcanza para homologar los salarios de los peritos o que de lo contrario él lo resolvería, pero no hay nada firmado. Con esto los diputados tienen un tache porque sembraron esperanzas en un grupo de trabajadores, para al final simplemente no apoyarlos, eso es cruel.