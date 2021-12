audima

A no bajar la guardia. Dos funcionarios de primer nivel del Gobierno del Estado han dado positivo a covid-19. Ellos son Jaime Montes Salas, secretario de Agricultura y Ganadería, y María del Rosario Torres Noriega, secretaria de Turismo. “Excelente martes para todos, les comparto que, al padecer síntomas leves de gripe, decidí hacerme la prueba PCR, dando como positivo a covid-19. Permaneceré en aislamiento siguiendo con los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud y al pendiente de las actividades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Invito a la población a seguirse cuidando y no bajar la guardia”, expuso Montes Salas en sus redes sociales. Torres Noriega también detalló que se encontraba en aislamiento, sin embargo, seguía al pendiente de su cargo desde casa y también participando en reuniones virtuales. A ambos se les desea pronta recuperación; y a la población, que no se olvide que todavía estamos en tiempos de pandemia y que no hay que bajar la guardia.

Entre broma y broma. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro fue uno de los personajes políticos que anduvo circulando más en redes sociales ayer, pero en forma de bromas, por ser el Día de los Inocentes. Hubo desde quien publicara que le había declarado la guerra a los baches y que iba acabar con ellos, hasta la broma de que ya les iba a pagar sin moche a los policías jubilados y, además, había hecho las paces con ellos. El diputado Serapio Vargas publicó que iba a renunciar por las declaraciones que hacía en su contra el primer edil de Culiacán. De esa forma, el alcalde ayer estuvo causando revuelo en las redes sociales. Él siempre da de qué hablar, ya sea negativamente o de broma pero, como dice el dicho, “genio y figura”.

A cuidarse del dengue. Sinaloa sigue encabezando los estados con mayor número de dengue en el país. De acuerdo a la Secretaría de Salud federal, se tienen registrados más de mil 300 casos. El dengue no es un juego y puede ocasionar graves daños a la salud, inclusive la muerte, por eso es recomendable tener mucha precaución y contribuir con las autoridades para, en nuestros domicilios, cerrarle la puerta a los mosquitos transmisores de este virus. De acuerdo a autoridades del Hospital Pediátrico, a diario se reciben de entre dos a cuatro niños con este virus. Es muy importante que los ciudadanos realicen medidas preventivas tirando todos los cacharros de sus casas, que no permitan la acumulación de agua estancada y que instalan tela mosquitera en las puertas y ventanas. Pero también se requiere que los municipios apoyen con la fumigación, porque se han visto muy lentos, sobre todo en Culiacán y Navolato. Por más denuncias ciudadanas que hay, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro y Margoth Urrea hacen oídos sordos, cuando se trata de algo delicado.

Acusaciones sin denuncia. Cada vez que tiene oportunidad, la alcaldesa de Navolato, Margoth Urrea, se queja por la falta de recursos de la Administración y ha realizado diversos señalamientos contra el exedil Eliazar Gutiérrez Angulo, quien asegura no haberle dejado los problemas que ella dice una y otra vez. En Navolato hay muchos rezagos, uno de los grandes problemas que viene arrastrando es el adeudo con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado (Japan), la cual prácticamente es inoperable. También tiene gran rezago en lo referente al drenaje sanitario en algunas sindicaturas, como Villa Juárez, en donde las pestilentes aguas corren por las calles de varias colonias. Así que, si la edil no interpone denuncias por sus acusaciones, vaya que tienen problemas en qué ocupar su tiempo y gestionar recursos y no estar desgastando a los navolatenses con sus quejas.

Pleito por la diputación. El presidente del PAN de Navolato, Omar Quevedo, pide la renuncia como diputado a Adolfo Beltrán Corrales, pero difícil este caso porque nadie cree que el panista, quien recién renunció al partido, haga esto, porque puede seguir en el cargo si así lo decide. Como diputado sin partido, va a tener derecho a participar en la Junta de Coordinación Política, pero no va a poder votar, al igual que Giovanna Morachis, que no podrá votar porque el PAN si se queda solo, no tendrá grupo parlamentario.