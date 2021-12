audima

Sin aumento. Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán están muy molestos porque no les dieron el tradicional aumento del año al que tienen derecho y que siempre les llega en diciembre, con retroactivo a septiembre. La inconformidad de los afectados es contra el alcalde Jesús Estrada Ferreiro y contra el líder del sindicato, Julio Duarte Apán, ya que consideran que este último no los ha defendido como debe ser y los ha dejado a expensas de los caprichos del primer edil y de sus colaboradores cercanos, que en vez de ver al personal de base como un amigo, los ven como enemigos. Y es que, a decir de los trabajadores, parece que Duarte Apán le tuviera temor a Estrada Ferreiro, porque en las últimas semanas han estado juntos en eventos tomándose fotos y simulando que todo está bien entre ellos. Son muchos los trabajadores que consideran que se está violentando su contrato colectivo de trabajo, mientras que el líder sindical, sigue dormido en sus laureles. Lo llaman a que luche por sus derechos. A caso les irá a pasar lo que a los policías, que no les han aumentado el sueldo en los últimos años, lo cual los afecta mucho porque el aumento del salario es acumulativo.

Sigue sin reaccionar. Quien ha resultado tener emociones de hierro es el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien, pese a conocer la difícil situación por la que están pasando algunos de los trabajadores de contrato del Hospital General, sigue adelante con sus despidos. No es posible que se esté dejando sin trabajo a personas enfermas con cáncer cuyo empleo es la única oportunidad que tienen para seguir con su tratamiento, o esa madre de familia cuya hija tiene que recibir atención médica especial. Es incomprensible cómo se pretenden recortar los gastos de un hospital despidiendo al personal más vulnerable; en todo caso, que se hagan los recortes de los aviadores, porque de que los hay, los hay; pero a esos, de seguro, no los van a molestar por ser hijos de un allegado, un conocido o, bien, por deber favores políticos. Este caso es para que ya hubiera sido atendido por el secretario de Salud o ¿qué está esperando? ¿Qué vayan a manifestarse por querer seguir laborando, por pedir una oportunidad?

Ciudad sucia. Como nunca en la historia de Culiacán, la ciudad está muy sucia. Sí lo está, aunque el alcalde Jesús Estrada Ferreiro diga lo contrario. Hay colonias inundadas de basura, donde el camión recolector no ha ido desde Navidad. Hay muchos camellones y calles llenas de basura. Ya no se ve como en años anteriores a esos trabajadores que andaban por las orillas de las calles y camellones recogiendo los papeles. Al parecer, el alcalde no le presta mucha importancia a este tema, pero sí lo hacen los visitantes que vienen y consideran que es una ciudad sucia. ¿Acaso el primer edil está haciendo esto a propósito para decir que no hay dinero por los descuentos que se le hacen al predial o porque los diputados no le aprobaron más aumento a este impuesto? La verdad, a como en algunos sectores se prestan los servicios públicos, es más, no se debería de pagar un peso de predial porque todos ven la basura, menos el alcalde, ¿o será que él se va por donde no hay cochinero?

Recuperación. Las autoridades de Navolato andan contentas porque, desde que inició esta Administración, ya lograron recuperar más de 9 millones de pesos de los morosos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado. Esto, sin duda, es un avance, pero no se pueden echar aún las campanas al vuelo porque todavía hay un 55 por ciento de morosidad y se deben recuperar más de 200 millones. Hay usuarios que adeudan más de 50 mil pesos. La problemática de esta junta es añeja y se ha convertido en uno de los talones de Aquiles para los alcaldes en turno. Algunos, por temas políticos, no implementaron los cobros correspondientes, lo que llevó a muchos ciudadanos a no pagar por el servicio del vital líquido, lo que ha provocado muchas afectaciones, entre ellas que no se arreglen las deficiencias del drenaje de muchas sindicaturas, en donde las aguas negras corren por las calles.