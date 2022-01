La Glorieta

audima

Guevara deja hirviendo la silla. Aunque muchos han asegurado que Jorge Luis Guevara Reynaga no calentó la silla en la rectoría de la Universidad Politécnica de Sinaloa (Upsin), pues recibió el nombramiento el pasado 14 de diciembre y renunció seis días después, aunque su dimisión trascendió esta semana, la verdad es que por la serie de presuntas irregularidades denunciadas y que habrían motivado su salida, el también exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa dejó “hirviendo” la silla. En un video compartido en el sitio oficial de la Universidad Politécnica, Guevara Reynaga aseguró que la decisión de renunciar al cargo había sido difícil por el respeto y admiración que le tienen al gobernador Rubén Rocha Moya, pero enfatizó que, ante la situación y circunstancias encontradas en la institución, considera no ser el indicado para dirigir la Upsin. Entre el rosario de señalamientos hechos, el académico señaló que sin tener una planeación adecuada y sin apoyo financiero del estado y la federación, la Universidad otorgó basificaciones a personal de confianza sin justificar, gastos en finiquitos y demandas laborales excesivos, altos incrementos salariales a funcionarios de primer nivel, lo mismo que a la rectora en 2017 y a los secretarios académicos y administrativos en 2018. También hizo referencia al involucramiento de esta universidad en la Estafa Maestra.

La incongruencia del alcalde. Durante la sesión del Comité Municipal de Salud en Culiacán, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro advirtió a integrantes de cámaras empresariales que si es necesario él está dispuesto a asumir nuevamente el costo político que implicaría recurrir nuevamente a la clausura y aplicación de sanciones a restaurantes, bares y establecimientos públicos que no acaten las medidas sanitarias que ya todos conocen para evitar que esta cuarta ola de contagios covid-19 se convierta en una nueva crisis. Sin embargo, esta postura fue calificada por el presidente de la Coparmex, Guillermo Gastélum Bon Bustamante, no solo como intimidatoria sino además incongruente por parte del alcalde, pues mientras exige a los restauranteros y demás empresarios acatar las medidas, por otro lado, promueve una verbena popular en donde no hay control en los aforos ni de la aplicación de medidas sanitarias, crítica que el primer edil trató de eludir asegurando que la verbena se desarrolla en un espacio al aire libre.

Clamor de seguridad y justicia en Navolato. Un reducido pero sentido grupo de habitantes y activistas de Navolato salieron este martes a las calles para protestar por la inseguridad que padecen las mujeres y exigir un freno a los feminicidios, esto a una semana del cruel asesinato de Alma Delia, niña de tan solo seis años, ocurrido en un campo agrícola del municipio el pasado 28 de diciembre. La protesta recorrió varias calles de la cabecera municipal y terminó en el Ayuntamiento, en busca de respuesta y compromisos por parte del Gobierno municipal en torno a la violencia y falta de justicia en feminicidios como el de Karely, joven madre de familia que en diciembre de 2020 desapareció y días después, en enero del 2021, fue encontrada asesinada. La lista de terribles hechos es extensa, por lo que al clamor de las personas que salieron a las calles es de: “Ni una más” y de ¡Justicia!

Relevo en la presidencia del Supremo Tribunal. El magistrado Jesús Iván Chávez Rangel fue electo por unanimidad presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sinaloa, en relevo de Ricardo López Chávez, quien desempeñó esa encomienda durante los últimos cuatro meses. Como se recordará, Chávez Rangel fue designado propietario de la Tercera Magistratura en el último tramo del 2021, posición que dejó vacante a su retiro el hoy secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, hecho que también marcó la pauta para que en su momento Ricardo López Chávez asumiera la presidencia del STJ. Pues ayer Jesús Iván asumió la presidencia, como en su momento y por varios periodos la tuvo el hoy magistrado en retiro.