Sobre advertencia no hay engaño. Debido al repunte en los contagios de covid en estos primeros días del año, Héctor Melesio Cuen Ojeda, titular de la Secretaría de Salud, advirtió ayer que de mantenerse alta la incidencia para cuando lleguen las fechas del Carnaval de Mazatlán y el Maratón Internacional de Culiacán, ambos eventos pudieran ser cancelados, pues, aunque admitió que en ambos casos hay meses previos de preparación y la economía es importante, lo que se estaría en juego es la salud de los sinaloenses. Sobre este tema, ayer mismo el alcalde mazatleco, Luis Guillermo Benítez, le contestó desde el puerto a Cuen, afirmando que él no ocupa que lo amenacen, y que, si llegada la hora no se puede realizar el carnaval por la alta incidencia de contagios, él mismo aplaza la fiesta. Curiosamente, justo en medio del aumento en los contagios, la verbena popular de Culiacán, donde en fines de semana se ha desbordado la afluencia de asistentes y lo que menos se nota es el respeto a las medidas sanitarias, el encargado de la salud de los sinaloenses no habló de restricciones para este día que se espera entrada gratis, solo dijo que hablarían con el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, otro personaje que se caracteriza por no escuchar más que a él mismo. Por cierto, ya que de eventos masivos hablamos, en cuanto al espectáculo del beisbol, adelantó que, en cuanto a los juegos de semifinales entre Tomateros de Culiacán y Algodoneros de Guasave, serie que retorna a la capital este viernes, solo estarán muy atentos para que se respeten los aforos, pero no habrá restricciones adicionales.

Restricción en sector restaurantero. Pero mientras los eventos masivos se mantienen sin indicaciones adicionales pese a la cuarta ola de contagios covid, al sector restaurantero le recargarán la mano bajo el argumento de que son estos espacios, uno de los de mayor riesgo de contagios. Al gremio le están pidiendo que exija a los comensales el certificado de vacunación con el que comprueben los clientes haber recibido las dos dosis, y de lo contrario impedirles el acceso, lo que para los empresarios es un abuso y los expone a ser demandados por discriminación. También les piden que utilicen cubiertos y vasos desechables. Sobre ello, el alcalde Jesús Estrada advirtió que quienes no acaten estas medidas acordadas en la primera sesión del Consejo Municipal de Salud, corren el riesgo de ser sancionados y hasta clausurados sus negocios.

No tiene llena. Quien de plano está demostrando que en eso de recaudar dinero no tiene llenadera es el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, pues ayer bajo el argumento de que ante la falta de recursos económicos municipales para la inversión que se requiere en las mejoras del Parque Culiacán, conocido como Parque 87, además de la negativa del Congreso local para aprobarle el aumento del 6 por ciento en el cobro del predial, espina con la que sigue clavada e intenta chantajear a todo mundo, ayer se sacó otra “genialidad” de la manga para dar un golpe a los ciudadanos y visitantes a dicho parque, pues ordenó el cobro de una “cuota de recuperación de 20 pesos” por concepto de estacionamiento de vehículos que ingresen al espacio de recreo familiar, con la aclaración de que el acceso peatonal seguirá siendo gratuito, al menos en tanto no se le ocurra cobrarles también. No conforme con esta ocurrencia, el argumento expuesto por el Consejo Directivo del Parque Culiacán, que obedece las instrucciones de Estrada Ferreiro, raya en lo absurdo, pues además de pedir la comprensión ciudadana y respeto a dicha determinación, afirma que la intención es privilegiar el orden, la seguridad y la integridad física de las personas, pues afirman que los vehículos generan riesgo de hechos de tránsito y generan daños a instalaciones incluyendo el pavimento y contaminación ambiental, así como requerir señalización, vigilancia y banquetas seguras. Por cierto, este cobro entra en vigor el próximo lunes 10 de enero.