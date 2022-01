audima

No al confinamiento. A pesar del acelerado aumento en los contagios de covid-19 en Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya aseguró ayer que no es de la idea de alarmar a la ciudadanía, mucho menos regresar a un nuevo confinamiento, que es suficiente con retomar las medidas sanitarias del uso de mascarilla, gel antibacterial y sana distancia, desde luego respetando y haciendo respetar los aforos exigidos en ciertos espacios y eventos públicos. Sin embargo, a pregunta de los reporteros sobre la advertencia que el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, hiciera antier sobre la posibilidad de cancelar el Carnaval de Mazatlán y hasta el Maratón Internacional de Culiacán, el mandatario dijo textualmente: “Vamos a manejarlo con prudencia desde ahorita, ya le mandé un mensaje al secretario (Cuen Ojeda), no vamos a empezar a decir sí se va a hacer, no se va a hacer, vamos viendo cómo se comporta en estos días siguientes (la ola de contagios) y vamos a tomar la medida en su momento. Soy de la idea de que no alarmemos a la gente”, insistió. Desde luego que con esta opinión, de alguna forma engrandece la ya de por sí cuestionable arrogancia del alcalde mazatleco, en lugar de respaldar al secretario de Salud, quien se supone está ahí en el cargo porque sabe del tema.

Falta seriedad en el tema. En cuanto al tratamiento que se está dando a esta cuarta ola de contagios de covid-19, no es que se esté alarmando innecesariamente a la población, como dijo ayer el gobernador Rubén Rocha Moya, lo que pasa es que se necesita realmente que desde el propio gobierno estatal que él encabeza se tome el mando y si es necesario endurecer las medidas para que este nuevo repunte no se salga de control. Y no es con declaraciones similares a las que surgen desde Palacio Nacional, minimizando la situación, como se corregirá, pues los contagios no desaparecerán por arte de magia. Y si alarmar no ayuda, como afirma Rocha, tampoco ayuda el tratar de restar importancia diciendo que los 479 contagios confirmados el miércoles o los 360 del martes no son para alarmarse. En medio de todo, el foco del tema en estos momentos no debiera ser si el virus es más benévolo y hay menos pacientes internados o no, como presumen, lo preocupante es que muchas de las personas que están enfermando necesariamente tienen que realizar un gasto para el que mucho no están preparados, además de aislarse y dejar de trabajar, como si su condición económica fuera tan sobrada como para tomarse unos días de “descanso” en casa. Y no es que se quiera un nuevo confinamiento, eso nadie lo desea, pero lo que sí se ocupa es que realmente se adopten medidas en eventos masivos, como el beisbol, la verbena, en el transporte público, en plazas y en puntos de tráfico, como aeropuertos, en donde, por cierto, todo sigue igual.

Más funcionarios contagiados. Por cierto, ya que hablamos de contagios, ayer se confirmó que la fiscal general en Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, dio positivo a covid, y aunque por fortuna es reportada asintomática, el vicefiscal Dámaso Castro estará de encargado provisional del despacho en lo que ella cumple con su aislamiento. A la lista de funcionarios que han dado positivo se suman ocho funcionarios del gobierno municipal de Culiacán, entre ellos la tesorera Issel Guillermina Soto y el titular de Inspección y Vigilancia, Luis Alfonso Meza Espinoza, y así lo confirmó ayer el propio alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

Alcalde culpa a los diputados. Luego de la reducción del 40 al 5 por ciento del descuento en el predial a los comerciantes y haber ordenado el cobro de 20 pesos por concepto de estacionamiento a los visitantes que ingresen en automóvil al Parque 87, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro dijo ayer que los responsables de estas decisiones suyas son los diputados locales por no haber aumentado en un 6 por ciento el predial, por lo que pidió a los comerciantes que les reclamen a los legisladores. Incluso advirtió a los comerciantes que, si recurren a los amparos, él aplicará procedimientos administrativos para obligarlos a pagar, entre ellos embargos y remates. También mencionó que con el cobro en el estacionamiento del Parque 87 estima recaudar alrededor entre 800 y mil pesos diarios, es decir, entre 24 y 30 mil pesos mensuales.