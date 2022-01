La Glorieta

audima

Indefensas familias de policías. Siguen señalando la insensibilidad que muestran las autoridades municipales de Culiacán con los policías y sus familias. En redes sociales se está solicitando apoyo para la familia de un agente que murió en el ejercicio de su deber al tratar de evitar un asalto, pese a realizar este acto heroico la familia del agente quedó en el desamparo por las autoridades que deben velar por ella. La administración de Jesús Estrada Ferreiro no les ha entregado los apoyos a los que tienen derecho, lo cual es por demás injusto ha denunciado Ignacio Iván Duran, líder del grupo de jubilados Guerreros Unidos, en las redes sociales. En estos casos es reprobable lo que hacen en el Ayuntamiento de Culiacán, sobre todo cuando en otras ocasiones y con otras personas Estrada Ferreiro ha demostrado ser muy generoso como cuando les incrementó el salario en un 40 por ciento a sus funcionarios cercanos, al justificar que si no lo hacía se le podían ir, pero al momento ninguno de los beneficiados ha demostrado que merecía ese aumento ya que ninguno ha realizado un trabajo sobresaliente, inclusive algunos les alcanza el tiempo para ganar el jugoso salario del Ayuntamiento y tener otros empleos. También fue dadivoso con algunos de sus funcionarios que lo defienden a capa y espada en las redes sociales y que pierden mucho tiempo en chismes y pleitos en vez de ponerse a trabajar y esto porque les autorizó préstamos de hasta 100 mil pesos, dinero que no es del alcalde si no de todos los ciudadanos. Con esto queda más que evidenciado en que el pleito que trae el alcalde contra los policías ya es algo personal, lo cual es muy lamentable porque habla de la intolerancia y la incapacidad del primer edil para llegar a acuerdos con diversos grupos, cuando esta debería ser una de las prioridades de su gobierno.

De mal en peor la Japac. Tras quitar el descuento a los jubilados y recaudar más recursos, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán está teniendo más deficiencias en el servicio. Son demasiadas las colonias en donde hay reportes de que las fugas de aguas negras corren por las calles convirtiéndose en un foco de infección y una gran molestia para los habitantes. El colmo del mal servicio es una queja ciudadana que data de más de 7 años sobre una fuga del vital líquido en la calle Estocolmo ubicada en el fraccionamiento Lomas de Sol, la cual no ha sido reparada. El gerente de la paramunicipal Higuera Laura no puede decir que es mentira porque hay todo un expediente de está queja que no ha sido atendida. De acuerdo a las voces de varios ciudadanos ahora Higuera Laura esta más enfocado en seguirle la corriente al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, en ver como recaudan más recursos que en brindar un mejor servicio, no les basta con realizar los cobros de las multas las cuales son consideradas abusivas, que ahora sólo están viendo como sangrar más el bolsillos de los culiacanenses. La Japac esta reconocida por ser de las juntas que menos morosos tiene, pero no porque sea la que preste mejor servicio.

Choferes sin poder de su parte. Varios titulares de la Dirección de Vialidad y Transportes han desfilado por el puesto y ninguno ha logrado meter en cintura a algunos de los choferes del transporte urbano. Semanas a tras se pudo ver como algunos conductores se salieron de la ruta para irse al Puerto de Altata Navolato en donde se registró una riña. En esta pandemia muchos choferes han hecho caso omiso al llamado de las autoridades de realizar las previsiones pertinentes para evitar los contagios de covid-19. Sólo basta con abordar a las unidades para ver que muchos de los conductores no usan el cubrebocas y se lo ponen cuando llegan al primer cuadro de la ciudad. Suben a todos los pasajeros que no usan cubrebocas aunque esto sea un riesgo para los usuarios que si lo utilizan y para ellos mismos. El llamado es para Miguel Loaiza actual director de Vialidad para que haga algo el respecto y el transporte urbano sea un espacio seguro para trasladarse sin correr un gran riesgo de contagio de covid-19.