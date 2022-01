La Glorieta

audima

Escándalo en el Parque Las Riberas. No, no se trata de la determinación de restringir a 30 o menos asistentes los eventos masivos en el Parque Las Riberas, sino de una serie de denuncias en contra del director de este parque, Dan Santos, a quien subordinados acusan de solapar maltratos, nepotismo, acoso laboral y hasta amenazas de que serán privados de la libertad, lo que obligó al señalado a negar cuando menos la existencia de nepotismo, pero esto porque, aseguró, su hermano ya renunció. Pero en cuanto a las supuestas amenazas de “levantón” contra algunos peones por parte de supervisores a los que él colocó ahí a partir de esta segunda administración municipal, simplemente dijo que son malos entendidos, que se trata de pleitos entre trabajadores, que incluso a él en su momento le han hecho estas amenazas. Cierto o mentira, sería prudente que desde el Gobierno municipal alguien ponga atención a estas denuncias, pues también se señala que están haciendo descuentos inhumanos a limpiadores que por temas médicos han tenido que faltar a trabajar y no les hacen válidos los justificantes, ya ve usted que al presidente municipal le gusta cuidar el recurso.

Sobre aviso. Ante la serie de atropellos que comerciantes, viudas de policías y agentes jubilados han denunciado en su contra por parte del gobierno que encabeza el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, el próximo lunes bloquearán la calle Obregón, pero no lo harán solos, sino que estarán acompañados al menos por el diputado Pedro Alonso Villegas Lobo, quien ha sido uno de los detractores de Estrada. También acudirán algunos luchadores sociales, aunque no dijeron quiénes. Incluso se sumarán a esta protesta algunos pepenadores que consideran que el contrato que pretende el presidente municipal para concesionar la recolección de basura, podría poner en riesgo su única fuente de ingreso, por lo que también se manifestarán frente a Palacio Municipal, y es que se calcula que son unas 500 familias las que viven de la “pepena” en el relleno sanitario. Se planeaba llevar a cabo esta manifestación este sábado durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero optaron por aplazarla, además de que ahora que acaba de dar positivo a covid-19 por segunda vez el mandatario federal, posiblemente se posponga su gira por Sinaloa prevista para el fin de semana.

Lamenta el ‘góber’ la renuncia de Guevara. Cuestionado sobre las supuestas irregularidades en la asignación de salarios y de plazas que el exrector de la Universidad Politécnica de Sinaloa (UPSIN), Jorge Luis Guevara Reynaga, hizo al interior de la institución educativa antes de dejar el cargo, el gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que el relevo Héctor Daniel Brito, quien además es egresado de esta Universidad, se encargará de poner orden. El mandatario estatal lamentó que el también exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Guevara, no quisiera ayudarle a poner orden. Hay que recordar que el académico Jorge Luis Guevara asumió el cargo el pasado 14 de diciembre y renunció seis días después, no sin antes señalar asignaciones de altos incrementos salariales en 2017 y 2018 a funcionarios de primer nivel, y puntualizó que la rectora en 2017 se aumentó el salario en un 40 por ciento, lo que consideró de desproporcionado.

Insiste en no alarmar a la población. Al referirse a la elevada incidencia de casos covid-19, el gobernador dijo este lunes por la mañana que ante tanto contagio al interior de su gabinete y colaboradores cercanos “me van a venir matando”, claro, en tono de broma. Luego confirmó que su secretario particular, Alejandro Higuera Osuna, está contagiado, por lo que él se ha hecho nuevamente la prueba y salió negativa. Admitió que los contagios se han ido incrementado al grado de estar en semáforo amarillo, pero dijo no ser de la idea de alarmar a la gente, solo llamó a que se cuiden, aunque recordó que con la variante ómicron solo uno de cada mil casos requiere hospitalización, mientras que con la delta eran uno por cada 100.