La Glorieta

audima

Ni perdón ni olvido. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro no supera el que los diputados locales no lo hayan respaldado en la intención de recetar un 6 por ciento de aumento en el predial urbano a los culiacanenses, tan es así que cada que tiene oportunidad lo recuerda y hasta culpa a los legisladores, por cierto, de su mismo partido, de las decisiones que con fines recaudatorios ha tomado en las últimas semanas. Incluso ayer en un evento para anunciar un foro temático, aprovechó la presencia de los medios para reiterar los calificativos de “porros y golpeadores” a los diputados Pedro Villegas Lobo y Marco Antonio Zazueta, a quienes señala de ser los principales artífices de las críticas hacia su administración, incluso se refirió a las amenazas de un plantón que se prevé para el próximo lunes frente al Palacio de Gobierno, además del bloqueo de la Obregón, acción a la que se estarían sumando diputados locales, luchadores sociales, comerciantes, viudas de policías y agentes jubilados, además de pepenadores que están en contra de la intención del alcalde de privatizar el servicio de la recolección de basura. El primer edil asegura que la postura de los legisladores tiene tintes políticos, incluso los acusa de estar traicionando a Morena al no respaldar sus propuestas en beneficio del pueblo.

Ya entrado en la plática, Estrada Ferreiro insistió en el proyecto del Metrobús, un proyecto al que califica de tipo social y única estrategia para inhibir el uso de vehículos automotores, pues afirma que las calles son muy angostas como para pensar en la promoción del uso de bicicletas y la construcción de ciclovías.

Se desbordan los contagios. Por covid-19, se satura en el IMSS. La atención médica en las diferentes clínicas del IMSS en la ciudad se ha incrementado de manera muy considerable con cientos de derechohabientes que en medio de esta cuarta ola de contagios covid-19 acuden a diario por atención médica, para pedir una prueba que les confirme o descarte el contagio o para solicitar su incapacidad. De acuerdo con la propia delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social, Tania Clarissa Medina, la demanda se les ha incrementado a más del doble, por lo que se han visto obligados a habilitar módulos de atención respiratoria, esas carpas que uno observa antes de entrar a las clínicas, y en donde separan a los pacientes, para identificar a quienes llegan ya contagiados y con su prueba covid en mano y a quienes van con síntomas respiratorios, pero requieren su prueba. Y aunque la delegada asegura que tienen suficientes pruebas, alrededor de 100 mil en todo el estado, la realidad es que son insuficientes, pues solamente en la clínica 52 de la colonia 21 de Marzo, de las decenas de personas enfermas que llegan a diario, por turno solo aceptan a 15 para realizarles pruebas, además de atender a otros 15 con la enfermedad ya confirmada.

Oídos sordos. El alcalde de Culiacán desestimó las quejas de trabajadores del parque de Las Riberas contra el encargado del mismo, Dan Santos. Hay que recordar que las quejas contra este funcionario son añejas y Estrada Ferreiro como mínimo los debería escuchar, pero hay quienes no creen que esto vaya a ocurrir porque si hay algún defensor del primer edil en redes sociales es Dan Santos. Este funcionario responde por las redes sociales a quienes escriben algo en contra de su jefe. Mucho ha de querer Estrada Ferreiro a este funcionario, ya que fue uno de los beneficiados con los famosos préstamos de hasta 100 mil pesos que les hizo a algunos de sus colaboradores y que en esa ocasión se le olvidó que los recursos son del pueblo y no podía disponer para préstamos personales. Dan Santos es intolerante a la crítica y se puede ver que cuando sale una publicación de que hay basura o que hay una falla en el parque rápido publica que no es verdad. A este funcionario y al alcalde les falta más criterio para dialogar con los trabajadores, no todos van a pensar igual que ellos ni tampoco tienen los mismos intereses, por lo que deberían trabajar en equipo, que no se les olvide que sus jefes son el pueblo y no pueden tratar mal a ese pueblo.