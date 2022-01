La Glorieta

audima

Indignación en redes. Una lluvia de críticas recibió el gobierno municipal que encabeza el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, luego de que este lunes compartieran en redes sociales el desalojo de una persona que había habilitado una casa con tarimas de madera y cartón arriba de un árbol, por el bulevar Rotarismo. Y aunque la Coordinación de Inspección y Vigilancia justificó que el retiro de esta persona y el desmantelamiento de la casa del árbol fue para evitar que él mismo o alguna otra persona de las que transitan por el lugar resultaran lastimados, el cuestionamiento de los usuarios de Facebook fue para saber si cuando menos habían dado asilo a esta persona en algún albergue, pues si llegó al extremo de construir sobre un árbol, es porque carece de vivienda. El gobierno municipal insistió en que estos operativos son con el propósito de mantener el orden en la ciudad, en beneficio de todos. Ciertamente el único perjudicado fue la persona de aspecto indigente que fue desalojada, pues incluso le quitaron todo lo que había logrado recolectar en esa casa del árbol.

El Foro Temático y los invitados. A través de redes sociales, el alcalde Jesús Estrada recordó que este viernes a las once de la mañana se llevará a cabo en el Auditorio MIA (Modular Inés Arredondo), el Primer Foro Temático, Capítulo Culiacán, denominado: “En la ruta hacia la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022”, como parte de una nueva agenda urbana. Pues bien, a este evento están invitados el gobernador Rubén Rocha Moya, además del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, y el de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, solo que este último no podrá acudir, pues el martes dio positivo a covid-19. En el marco de este evento, el alcalde culichi insistió en que de nada sirven los buenos proyectos y las buenas intenciones si no se tienen los recursos para hacerlos, y añadió que con ello se refiere concretamente a los diputados y diputadas del Congreso del Estado de Sinaloa que se han negado una y otra vez el aumento del predial como marca la Constitución, no como él quiere”, por lo que los invitó a recapacitar. Les recordó que el pueblo confió en ellos y no lo pueden traicionar, al menos los que consiguieron su curul por la vía directa del voto, no los que llegaron de panzazo o de rebote por la vía plurinominal. El pleito sigue.

Que Pucheta sigue siendo priista. Al menos eso declaró ayer el coordinador de los diputados priistas en el Congreso local, Ricardo Madrid Pérez, quien dijo no tener conocimiento de que el exalcalde de Mazatlán busque incorporarse al gabinete del morenista Rubén Rocha Moya, esto luego de la reunión que ambos sostuvieron el pasado fin de semana en el puerto. Sin embargo, el líder de la bancada priista admitió que no es una sorpresa que existan expresiones que busquen otro rumbo. Insistió en que la información que él tiene, solo se trató de un acercamiento, que Pucheta sigue siendo militante priista, pero que en caso de que se sume al gobierno de Rocha, será el partido quien haga sus valoraciones desde el punto de vista estatutario, pero insistió en que él solo ve intenciones del mazatleco de poner gente capaz y preparada a disposición del mandatario estatal. Sobre esta reunión, Rocha Moya aseguró que él es gobernador de todos los sinaloenses y que solo se había reunido con un grupo de simpatizantes.

El covid-19 afecta al sector salud. Mientras que al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa reportan a 170 trabajadores contagiados de covid-19 a la fecha, como parte de esta cuarta ola, en la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado hay al menos mil trabajadores más, acumulados de diciembre a la fecha. Lo anterior ha obligado al sector de Salud a echar mano de los trabajadores de contrato. Y aunque en ambos casos afirman que no ha trastocado la prestación de servicios, lo cierto es que en las clínicas se ha duplicado la demanda de consultas relacionadas con enfermedades respiratorias, tanto por pacientes que buscan atención, otros solicitan la prueba diagnóstica y muchos más van por su incapacidad.