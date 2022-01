La Glorieta

audima

Complejo panorama covid. La facilidad con que se han incrementado los contagios de covid-19 en Sinaloa y particularmente en Culiacán a raíz de la aparición de la variante ómicron, justo en medio de esta cuarta ola, ha dejado lecturas interesantes y en algunos preocupantes. Por ejemplo, de acuerdo con el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien ayer confirmó que tiene coronavirus, la posibilidad de desarrollar síntomas graves que lleven a un internamiento es menor, pero sí suficiente como para incapacitar al paciente por al menos cinco días o una semana. Y aunque al momento solo hay cinco personas intubadas en el estado, todos en el IMSS, cuatro de ellos no tienen ninguna vacuna, solo uno se puso una dosis de Pfizer. Incluso de los 88 derechohabientes que el Seguro Social tiene internados, el 30 por ciento no han recibido ninguna vacuna. A este gran detalle se suma la confirmación que también hace Cuén, que hay al menos un 20 por ciento de sinaloenses que no se han puesto ninguna dosis porque simplemente no han querido. Preocupante panorama en estos momentos en que los contagios han ido creciendo como la espuma, pues tan solo este jueves se rompió récord con mil 246 nuevos casos, para un total, hasta ese día, de 5 mil 345 contagios activos.

¿Con quiénes convivió Cuén? Tras la confirmación ayer de que el titular de Salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, resultó positivo a covid-19, vale la pena reflexionar sobre la facilidad con que se puede propagar el virus, pues él particularmente tuvo una cargada agenda de trabajo presencial un día antes, el miércoles, día en que por la mañana estuvo cerca del gobernador Rubén Rocha Moya en el arranque oficial de la vacunación de refuerzo al personal educativo en la Novena Zona Militar, ahí en el cuartel estuvo cerca del delegado de Programas del Bienestar, Juan de Dios Gámez. Ese mismo día se reunió después con integrantes del Colectivo de Organizaciones y Empresarios (CORE 33) que preside Julio César Silvas, y sostuvo otra reunión con integrantes del Consejo Directivo del IMSS, incluida la delegada Tania Clarissa Medina López, y más tarde sesionó junto a integrantes de su gabinete de Salud. Todos ellos que convivieron con Cuen Ojeda deberían aislarse y realizarse una prueba, en estricto apego a los protocolos de salud, pero no, ayer por ejemplo el gobernador realizó una gira por la región del Évora. No olvidemos que muchos contagiados son asintomáticos o tardan algunos días para desarrollar síntomas, pero en ambos casos son fuente de contagio, a menos que como dijera en aquella célebre frase el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell: “su fuerza es moral, no de contagio”.

Piden no regresar a los niños a las aulas. Ante la fuerza que sigue tomando esta cuarta ola de contagios en Sinaloa, ayer el diputado local priista, Feliciano Valle Sandoval, quien también estuvo confinado unos días en su casa debido al SARS-CoV-2, pidió a las autoridades estatales de Educación y de Salud que reflexionen en serio sobre esa intención que hay de que regresen a clases presenciales, pues él sugiere que esto se concrete hasta que sean también vacunados para no poner en riesgo su salud. Y aunque de acuerdo con las estadísticas son mayormente jóvenes los que se están contagiando con esta nueva variante, el legislador afirma que aún se desconocen los efectos que podría tener ómicron en los niños, por lo que insiste en la necesidad de esperar a que sean vacunados para que regresen a las aulas, claro, ya que este acelerado contagio disminuya.

Zanja en el Parque 87. Una vez concretado el golpe de imponer un cobro de 20 pesos por vehículo a los visitantes que ingresan al Parque Culiacán 87, el alcalde tomó sus propias previsiones para evitar que algunos se “cuelen” por alguna otra zona del inmueble, por lo que ayer se observó maquinaria que realizaba una gran zanja por la orilla del parque, por donde era fácil ingresar sin tener que pasar por el acceso principal para evitar el cobro. No quiere el alcalde dejar a ningún automovilista entrar “gratis”, así que cuidado.