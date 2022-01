La Glorieta

audima

Ajustan tiempos de aislamiento. Conveniente ajuste realizó a los tiempos de aislamiento la Secretaría de Salud federal y la dependencia estatal para bajar de 14 a solo 7 días, por default, el tiempo de recuperación de paciente enfermos de covid-19, con la finalidad, dice Héctor Melesio Cuen Ojeda, de reducir la improductividad y garantizar que la gente regrese pronto al trabajo. Cuen recordó que, aunque esta nueva variante, ómicron, es más contagiosa, su índice de letalidad es menor y los pacientes se recuperan en poco tiempo, comparado con los 14 días promedio que antes necesitaban. Casualmente este ajuste en los tiempos de aislamiento permite también a la autoridad de Salud reducir más rápido el número de casos activos en sus reportes diarios, lo que al mismo tiempo evitará que de semáforo amarillo nos vayamos al naranja, aun cuando muchos pacientes tardan más de siete días en recuperarse del virus.

¿Lucha de poder? Desde la semanera que encabezó en representación del gobernador Rubén Rocha, el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, recordó que por mandato constitucional corresponde al mandatario estatal y a las autoridades sanitarias decidir sobre los actos masivos en época de pandemia, por lo que, si los municipios no acatan, pueden ser sujetos de sanción. Desde luego que esto lo dijo cuestionado sobre el Maratón Internacional de Culiacán y el Carnaval de Mazatlán, tema este último que se ha tornado polémico por el desacato del alcalde mazatleco Luis Guillermo Benítez, que en plena ola de contagios realizó una megafiesta el pasado 31 de diciembre y seguramente no querrá acatar la suspensión de las fiestas carnestolendas si así se lo indican, pues ya ha gastado bastante dinero en la organización. Por su parte, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro ayer mismo respondió al tema y dijo que no son la misma el maratón que ellos organizan y el carnaval, y añadió que a él le preocupa más la fiesta en el puerto porque es un evento al que también acuden los culiacanenses y pudieran traerse el virus, como si aquí no hubiera suficiente para llevarlo también, pero bueno, cada quien intenta defender lo suyo.

Sacan jugo político al tema de la basura. Los diputados locales Pedro Alonso Villegas Lobo, morenista, y Adolfo Beltrán Corrales, expanista y ahora independiente, encabezaron ayer, junto con el excandidato petista, Humberto Aramberry, una manifestación de pepenadores cuyo principal sustento económico es el trabajo que realizan en el basurón municipal, pero afirman que el presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, lo quiere privatizar. Incluso el líder de la Sociedad Cooperativa Progreso, Enrique Gutiérrez, asegura que el alcalde le dijo que dentro de un mes y medio o dos meses este espacio se privatizaría sin importar el escándalo de “lidercillos”. Pues ayer, tanto Villegas Lobo como Beltrán Corrales pidieron mayor sensibilidad a Estrada para no dejar sin sustento a estas familias, muchos de ellos desplazados por la violencia, mientras que Aramberry no descarta que el alcalde lleve su “mochada” en este intento de privatizar el relleno sanitario. Este último actor político hizo un llamado al gobernador Rubén Rocha Moya para que defienda y garantice el trabajo a los pepenadores, pues le recordó que en campaña hizo el compromiso que se reuniría con ellos, con los pepenadores, para evitar que el alcalde los deje sin trabajo, pues sería una acción inhumana hacerlo, pero también del mandatario estatal no impedirlo

No habrá privatización. Así lo dijo este lunes el alcalde Jesús Estrada Ferreiro en torno a su supuesta intención de privatizar el relleno sanitario, por lo que no había razón para realizar esa manifestación a la que convocaron “los diputados Pedro Lobo y el panista reciclado Adolfo Beltrán y no sé quién más”. “Solo es grilla política”, aseguró el primer edil y pidió a los pepenadores que no se dejen engañar por los legisladores que se han convertido en una carga para el pueblo. Respecto a la participación de policías jubilados en la protesta, recordó que hay una controversia constitucional y que él ni el Ayuntamiento les pagarán nada de lo que reclaman.