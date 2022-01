La Glorieta

audima

Arremete Sergio Torres contra Estrada. Duro le tiró ayer desde su conferencia naranja, el exalcalde priista y excandidato a la gubernatura de Sinaloa, Sergio Torres Félix, hoy dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, al presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. Lo tachó de presuntamente estar haciendo “negocios al amparo del poder, de estar enriqueciéndose y de saquear al Ayuntamiento”. Torres Félix aseguró que entre los presuntos contratos salpicados de corrupción de Estrada se encuentra el del alumbrado público, la privatización del taller municipal y la renta de los camiones recolectores de basura, que salen más caros rentarlos que haberlos adquirido nuevos. Y lamentó que Julio Duarte Apan, líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac) y a quien asegura haber ayudado a que llegara a la dirigencia, no sea un contrapeso para el gobierno municipal, pues es un dirigente al que el alcalde no respeta y humilla cada que quiere. Sin embargo, refiere Sergio Torres que a Julio Duarte sí le van bien, mientras sus representados reciben malos tratos del alcalde, además de que no les pagan sus becas ni les han mejorado su categoría como trabajadores, además de estarles ofreciendo un raquítico aumento salarial del 2 por ciento. El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano también acusó presunto nepotismo al interior del Ayuntamiento y señaló directamente a la directora de Recursos Humanos de haber basificado a dos de sus hijos con apenas meses de antigüedad, mientras que al hermano de la tesorera lo señala de ser quien aplica los “moches” a quienes reciben pagos de finiquito por retiro. De todo ello, dijo, presentará pruebas.

La insensibilidad del alcalde. No cabe duda que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro tiene prioridades en su agenda, y en ella definitivamente no está el atender a las familias de pepenadores que se plantaron desde el lunes por la mañana afuera del Ayuntamiento, sobre la avenida Álvaro Obregón. Más que insensible, el alcalde se vio inhumano ese día lunes por la noche, cuando en lugar de reunirse con los manifestantes y comprobarles que realmente no tiene la intención de privatizar el relleno sanitario ni dejarlos sin trabajo, como afirma, prefirió irse a disfrutar de la final de beisbol entre Tomateros y los Charros de Jalisco. De ese nivel son las prioridades de un personaje que se llena la boca con la ya desgastada frase morenista de “primero los pobres”. Las familias, con niños y adultos mayores, pasaron ahí su segunda noche este martes, afuera del Palacio Municipal, en espera de que hoy sí los atienda Estrada Ferreiro. Ellos solo piden que el primer edil les extienda una carta de anuencia que les garantice su trabajo, pues son al menos unas 3 mil personas las que resultarían afectadas. De no llegar a ningún acuerdo, los pepenadores amenazan con mantenerse en el plantón de forma indefinida, con lo que todo ello implica, pues no solo es la afectación al tránsito vehicular en una de las avenidas más importantes de la ciudad, sino que además es el punto de salida y la meta para el Maratón Internacional de Culiacán programado para este domingo. Se está viendo lento el alcalde, a menos que traiga algo más entre manos.

Adolfo Beltrán es ya diputado sin partido. Este martes causó efecto la solicitud del diputado Adolfo Beltrán Corrales hecha a la Mesa Directiva del Congreso local para separarse oficialmente del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Con este trámite queda también disuelto el grupo parlamentario del partido albiazul, el cual solo está representado por la legisladora Giovanna Morachis Paperini. No hay que olvidar que esta renuncia al PAN por parte de Beltrán Corrales, ocurre luego de que el pasado 19 de diciembre, previo al inicio de la jornada electoral para la renovación de la dirigencia estatal partidista, hombres armados irrumpieron en su casa, le robaron pertenencias y lo amenazaron para que no saliera a realizar activismo en favor de Verónica Montaño. Y aunque Roxana Rubio, quien a la postre salió victoriosa, pidió a Adolfo que recapacitara sobre su renuncia, la realidad es que esto ya estaba definido. Incluso desde hace unas semanas desalojaron al diputado del espacio que tenía habilitado como oficina de gestoría en instalaciones del Comité Municipal del PAN en Mazatlán.