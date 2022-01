La Glorieta

audima

La intolerancia al máximo. Ayer quedó de manifiesto una vez más la intolerancia del alcalde Jesús Estrada Ferreiro a la libre manifestación a que tienen derecho los trabajadores, en esta caso los integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), pues justo durante una protesta y el bloqueo del acceso trasero al Ayuntamiento de Culiacán para exigir un aumento salarial del 7 por ciento y no del 2.5 % como pretenden, el presidente municipal giró la instrucción para que fueran detenidos, por lo que dos trabajadores, uno de ellos ya de edad y enfermo, fueron subidos a una patrulla por policías municipales a la fuerza y llevados a barandilla. Un poco más tarde, durante una reunión con pepenadores, Estrada se refirió al líder del Stasac, Julio Duarte Apan, y lo llamó pícaro, además de admitir que aún no les resuelve el incremento salarial, y adelantó que su administración no tiene recursos para autorizar un 7 por ciento de aumento como exigen.

Reunión del alcalde con pepenadores, una joya. Dicen que la forma es fondo, pues eso al alcalde Jesús Estrada Ferreiro no le importa, y una vez más hizo gala de su lenguaje florido durante la reunión con pepenadores, este miércoles, para intentar convencerlos de levantar el plantón. Los insultos, los regaños y hasta sus descargas de coraje en contra de los diputados locales morenistas abundaron. A los pepenados, una vez que hicieron sus peticiones para levantar el plantón que mantenían desde el lunes, les dijo no entender qué hacían ahí pasando frío y hambre, exponiendo a niños, cuando, según él, el 95 por ciento de las peticiones planteadas en un pliego petitorio las está cumpliendo. Les negó que vaya a privatizar el relleno sanitario, aunque luego admitió que ha recibido propuestas de dos empresas que le aseguran que los pepenadores serán empleados con un sueldo de 20 mil pesos mensuales, prestaciones de ley y equipo de protección para su salud, y añadió que este paso hacia la privatización o hacia un “manejo diferente de la basura” llegará tarde que temprano, pero que ellos tienen garantizada su fuente de empleo.

Pero la reunión no paró ahí... Estrada Ferreiro aprovechó la reunión para responder a quienes lo cuestionaron por haberse ido al beisbol el lunes en lugar de atender a los pepenadores, pues aseguró que sí fue al beisbol, que es su vida y él hace con ella lo que quiere. Incluso regañó a los trabajadores por pretender que los atendiera el pasado sábado o domingo y no otro día, pues dijo estar ocupado en otras cosas, pero que habrían podido esperar a ser recibidos el lunes o martes en lugar de haber optado por el plantón, asesorados por diputados locales.

Les recriminó dejarse manipular por los diputados Pedro Villegas Lobo, Adolfo Beltrán y Serapio Vargas –a quien, por cierto, balconeó diciendo que adeuda 30 mil pesos de predial- y les dijo que no se dejaran engañar por “esta bola de porros delincuentes” que lo único que quieren es dañarlo a él en su imagen. “Qué necesidad tienen de venir a manifestarse aquí, a pasar frío, hambre… pero aquí están Lobo, Serapio y la bola de vándalos… No hay ninguna justificación para que vengan aquí a manifestarse. A mí no me dañan, mi imagen está a salvo frente a la población, saben quién soy yo…”. Y aunque el defensor de los derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, le dijo al alcalde que en este tipo de casos la forma también es fondo, en alusión a la forma grosera en que el primer edil ha tratado el tema de los pepenadores, Estrada respondió que él es así y que nunca va a cambiar, y no conforme con ello, añadió: “Si el fondo es forma o la forma es fondo, no me importa… Lo que me importa es lo que dijo Einstein, que en el mundo hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana”. Incluso reconoció que a lo mejor ha hecho cosas que cree que están bien, pero le han salido mal, por lo que pidió disculpas, pero agregó que seguirá haciendo lo que cree que está bien, aunque las personas afectadas peguen de gritos. Ya antes, desde el inicio de la reunión, el alcalde les pidió no interrumpirlo cuando estuviera hablando o la reunión se terminaría. De ese nivel.