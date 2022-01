La Glorieta

audima

La sacudida a Pepe Domínguez. La salida de José Domínguez Rodríguez de la dirección de Gobernabilidad Democrática –antes Dirección de Gobierno- generó una serie de lecturas este fin de semana, pues el hecho ocurrió a unos días de que el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, hiciera público que justo en esa área habían dado de baja a 44 empleados que venían desde la anterior administración y que presuntamente realizaban labor de espionaje, versión que el propio gobernador Rocha Moya desmintió el sábado y aseguró que se debió a la excesiva presencia de personal. Y aunque Inzunza Cázarez declaró que la nueva de asignación de Lucía Arámburo como relevo de Pepe Domínguez “marca un nuevo episodio en las formas y fondos del diálogo y la concertación con los grupos y organizaciones sociales en Sinaloa, dejando atrás las viejas prácticas de la extinta Dirección de Gobierno”, la otra versión, la que surgió desde los pasillos de Palacio de Gobierno es que Domínguez Rodríguez, quien fuera coordinador general de Comunicación en el sexenio de Jesús Aguilar Padilla y además es amigo de Rocha Moya, se sintió ignorado en esta responsabilidad que le dio el mandatario estatal morenista, además de que él estaría en contra de los despidos, por lo que le presentó su renuncia al gobernador y este, para no dejarlo fuera de su gobierno, le ofreció enviarlo a la dirección administrativa del Cecyte. Lo que es un hecho es que Pepe no empató con el estilo de Inzunza.

¡Tiemblen partidos! Ahora resulta que el exdiputado local Apolinar García Carrera, quien en 2018 llegó al Congreso de la mano de Morena por la vía plurinominal y luego se pasó a la bancada del Partido del Trabajo por incompatibilidad de ideales, ahora pretende formar su propio partido, ya ve usted que eso de crear nuevos institutos políticos sí es rentable, aunque luego no duren mucho. De viva voz nos enteramos que el exlegislador anda tratando de convencer a quien se deje para sumarlos a su proyecto, no importa si son morenistas o de cualquier otro color, lo importante es que estén dispuestos a emprender la aventura. Ya veremos si tiene éxito, pues para formar un partido se ocupa mucho dinero y trabajo. Incluso se le vio entre el grupo de petistas que a inicios de semana apoyaron la manifestación de los pepenadores.

Como lazo de cochino, así dejó el alcalde Jesús Estrada Ferreiro esta semana al diputado morenista Serapio Vargas Ramírez y de paso al priista Luis Javier de la Rocha Zazueta, a quienes no solo recriminó que le rechazaran su propuesta de aumento al predial, sino que además los balconeó como deudores del impuesto predial, pero no cualquier deudor, no. De Serapio aseguró que debe como 300 mil pesos, y aunque este admitió que sí debe, dijo que es “poquito”, solo 55 mil pesos por una propiedad y no los piensa pagar porque asegura que es inconstitucional imponer un impuesto a una propiedad. Pero el que se voló la barda es De la Rocha, pues este diputado admitió que debe la módica cantidad de 200 mil pesos, pero argumentó que es por la existencia de un patrimonio de su padre que correspondió a inversiones en bienes raíces y está tratando de concluir los trámites de traslado de dominio. Incluso entre semana se le vio en el Ayuntamiento buscando cómo resolver ese pendiente. Se animará el alcalde a iniciarles un proceso de embargo.

La Tía Tatis pide conciencia ciudadana. De gira por Sinaloa este fin de semana, la secretaria de Economía del Gobierno federal, Tatiana Clouthier Carrillo, respaldó la cancelación de algunos eventos masivos por parte del gobierno estatal, como el Maratón de Culiacán y la Expoagro Sinaloa, para tratar de contener los contagios de covid-19. Incluso llamó a la conciencia ciudadana para respetar los protocolos sanitarios y anticipó que esta cuarta ola no solo tendrá efectos económicos, sino también restos en materia de salud. Pues ya que del tema hablaba, hubiera aprovechado que tenía cerca al gobernador Rubén Rocha Moya para pedirle que también fuera más responsable en las señales que como gobernante envía, pues el miércoles por la noche fue de los miles de personas que abarrotaron el estadio de los Tomateros sin importar el riesgo.