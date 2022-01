La Glorieta

audima

Hacen machincuepa con el frijol. En su llamado a los productores de frijol para que no se desesperen ni abaraten su cosecha, el gobernador Rubén Rocha Moya admitió que hay “coyotes” que se están aprovechando de la situación para comprarlo a 19 pesos, pero reveló que, apoyados por funcionarios, estos coyotes están haciendo machincuepa para sacar el grano del estado, por lo que adelantó que habrán de investigar y poner a la policía a cuidar que esto no ocurra. Pidió a los productores sinaloenses a no caer en el desespero y que preferiblemente embodeguen el producto al menos un par de meses para esperar a que mejore el precio, pues lo ideal es que se venda a 30 pesos el kilo. Recordó que su gobierno apoyará con el costo de hasta 60 días para que guarden sus cosechas de frijol.

Se resisten los priistas. De muy buena fuente se sabe que ninguno de los dos diputados priistas (Feliciano Valle Sandoval y Luis Javier de la Rocha Zazueta) quieren ser la moneda de cambio con la que su partido, a través del coordinador del grupo parlamentario Ricardo Madrid Pérez, negocie con el PAN y envíe a uno de ellos a formar parte de la fracción del PAN en el Congreso. Y es entendible, pues Valle Sandoval, yerno del priista de hueso colorado Aarón Irízar, aspira a encabezar la candidatura de su partido a la alcaldía de Guasave, y sabe que cambiar de color a estas alturas del partido podría dejarlo sin esa oportunidad, amén de que no hay la completa confianza de que la dirigencia estatal del partido albiazul le respete cualquier acuerdo que hagan en vías de concretar el cambio de bancada. Además, qué tiene el PAN para ofrecerles, porque si es una candidatura, no ganaron una sola en la reciente elección en Sinaloa, muy apenas lograron dos diputaciones pluris.

Coqueteos políticos en el Congreso local. Convertido actualmente en diputado sin partido, el expanista Adolfo Beltrán Corrales podría dar la sorpresa y muy pronto formar parte de algún otro grupo parlamentario en el Congreso local, pues es sabido que ya tiene propuestas de Morena y del propio Revolucionario Institucional para unirse a ellos, aunque también podría considerar sumarse al Partido del Trabajo, que solo tiene una legisladora en la persona de María Guadalupe Cázarez Gallegos, pues una eventual llegada de Adolfo al PT los convertiría en nuevo grupo parlamentario, y la posibilidad de que el expanista coordinara los trabajos sería muy alta, responsabilidad que no tendría de irse a Morena o al PRI. Desde luego que la última palabra la tendrá él, y para ello evaluará todas las ventajas, pues se comenta que sobre la mesa ya hay ofrecimientos de futuras candidaturas para él.

Llega Pepe Domínguez al Cecyte. José Domínguez Rodríguez, quien la semana pasada renunció a la dirección de Bienestar Democrático (antes Dirección de Gobierno), asumió este lunes la dirección administrativa del Cecyte ante la directora general Hilda Báez. El excoordinador de Comunicación Social en el sexenio de Jesús Aguilar Padilla y amigo del gobernador Rubén Rocha Moya, pues ambos coincidieron en esa administración, se vio obligado a dejar el cargo en la dirección de Bienestar Democrático por no estar de acuerdo con una serie de bajas, pero su salida generó una serie de especulaciones por darse justamente en medio de declaraciones de supuestas labores de espionaje y el despido de al menos 44 trabajadores por supuestas “malas prácticas”, acusación de las que nadie ha mostrado evidencia.

Golpe al bolsillo de automovilistas. Desde hace días la cuota de peaje en la caseta El Pisal, ubicada al norte de La Platanera, en la carretera Benito Juárez, sufrió un incremento de entre el 7 y 8 por ciento, lo que representa un golpe directo a los bolsillos de los automovilistas que, de 77 pesos que pagaban en diciembre pasado, ahora deberán desembolsar 83 pesos. Y lo peor de todo es que este aumento no se traducirá en mejoras a la rúa, pues es más cara que la libre, pero la libre está en mejores condiciones.