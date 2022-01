La Glorieta

audima

Diputados priistas se abstienen. En la aprobación por mayoría para eliminar el régimen especial del cobro del predial a los campos de golf en Sinaloa, los diputados priistas comandados por el coordinador Ricardo Madrid, se abstuvieron de votar, no quisieron ir en contra del veto a la iniciativa que en su momento hizo el entonces gobernador Quirino Ordaz, a quien los legisladores deben las nominaciones que los tiene ahí en el Congreso. Pero sus votos no faltaron para que el resto aprobara las reformas al artículo 35 fracción IV de la Ley de Hacienda Municipal, con la que obligarán a los propietarios de estos campos a pagar más impuesto, pues serán gravados como predios sin construcción.

El alcalde modula el tono. Como impulsor de la iniciativa para eliminar el régimen especial y obligar a los propietarios de campos de golf en Sinaloa a pagar sin privilegios, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro regresó este martes al Congreso Local, pero esta vez no fue para encarar a los legisladores “porros” como les ha llamado en otras ocasiones. Esta vez fue para agradecerles haber eliminado el veto que el exgobernador Quirino Ordaz puso hace dos años a la iniciativa aprobada durante la 63 Legislatura. Incluso aprovechó para pedir disculpas a los legisladores que se sintieron ofendidos por su discurso de diciembre pasado, cuando le batearon la propuesta de aumentar en un seis por ciento el predial para los culiacanenses. En un completo cambio de tono, el primer edil ahora felicitó a los diputados por esta aprobación que tiene como fin que los campos de golf paguen como predios sin construcción, pues ello los obligará a un pago más elevado, aunque recordó que por tratarse de terrenos considerados deportivos tienen derecho a un descuento del 50 por ciento. Lo correcto, dijo, es que pagaran el 100 por ciento y que, claro, el Ayuntamiento se comprometiera a devolverles ese 50 por ciento en obras, en mejoras, no en dinero, para que esos predios eleven aún más su plusvalía. Y aunque seguramente algunos de los dueños de estos campos se ampararán contra la determinación legislativa, el Ayuntamiento está listo para hacer frente, pues el alcalde asegura que en su administración ya no hay abogados corruptos que se prestaban para que la comuna perdiera los juicios.

Remembranza e incertidumbre. En su reciente conferencia semanera naranja, el excandidato a la gubernatura de Sinaloa, Sergio Torres Félix, recordó al exgobernador y connotado priista Fortunato Álvarez Castro, quien falleció el domingo por la noche, y envió sus condolencias a la familia del también exalcalde de Culiacán, de quien recordó que en su trienio se fundó el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), esto en 1975, sindicato que, por cierto, dirigió en su momento el hoy presidente estatal de Movimiento Ciudadano. Pero hoy como líder de la “ola naranja” en el estado, Torres Félix aseguró que, en sintonía con lo dicho por el senador y líder nacional del partido, Dante Delgado, están en una franca reorganización para preparar el terreno y poder ganar el poder dentro de dos años. Incluso compartió que en sus recorridos por los diferentes municipios, en la conversación con la ciudadanía sale a flote la incertidumbre que impera por la economía, esto ante la falta de incentivos por parte del Gobierno Estatal y Federal hacia los pequeños negocios que en Sinaloa suman más de 40 mil. Sergio recordó que en Sinaloa las actividades terciarias, en las que se encuentra el comercio, representan el 67 por ciento del Producto Interno Bruto de Sinaloa, por lo que urge que el Gobierno Estatal plantee un programa de emergencia económica desde ahora y no siga actuando como si no pasara nada.

Todos quieren con Adolfo. Pareciera que en el Congreso Local todos los grupos parlamentarios quisieran que el expanista Adolfo Beltrán Corrales se sume a sus respectivas bancadas. Hasta el propio Sergio Torres, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, vio ayer con buenos ojos que Adolfo pudiera hacer dupla con Celia Jáuregui y permitirles formar una bancada. Ya veremos si el legislador se anima y con qué grupo se cobija, pues se menciona que también coquetea con el PRI, el PT y Morena.