La Glorieta

Priistas dan marcha atrás. Como dijeran en el rancho, los diputados locales priistas ‘recularon’ en su postura y aclararon que no están dispuestos a ceder ningún integrante de su grupo parlamentario al PAN para que este vuelva a ser una bancada en el Congreso local, como lo pidió la dirigente estatal Roxana Rubio luego de que Adolfo Beltrán renunciara al albiazul y se declarara “sin partido”, y así lo afirmó el propio líder de los diputados priistas, Ricardo Madrid Pérez, y el propio Feliciano Valle Sandoval, a quien se manejó como uno de los prospectos a cambiar de equipo, junto con el legislador Luis Javier de la Rocha Zazueta. Y es que hace apenas unos días, Roxana Rubio confirmó haberse reunido con Madrid y haberle planteado esta “jugada”, lo que luego reafirmó el líder de los legisladores y se mostró abierto a esa posibilidad, como también lo hizo Valle Sandoval. Pero luego de los cuestionamientos y seguramente de las presiones de quienes manejan los hilos del priismo en la entidad, finalmente reventó el cántaro y dijeron que no, que no existe esa posibilidad. Y es entendible, pues ciertamente el PAN, partido al que en lugar de llegar nuevos militantes pareciera que solo los está perdiendo, no tiene nada convincente que ofrecer en esa negociación. También trascendió que esas negociaciones las realizaba a nivel nacional el dirigente Marko Cortés con Alejandro Moreno, quizás se les olvidó que en Sinaloa los diputados locales no son afines al grupo de Alito Moreno.

Se hace del rogar Alito. Cuentan los que enterados están, que el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas no ha querido abrirle la puerta de su oficina para recibir a la presidenta del partido en Sinaloa, a la diputada local Cinthia Valenzuela Langarica, lo que podría ser una señal de que efectivamente algo ‘cocinan’ desde la Ciudad de México para buscar su relevo más pronto de lo esperado. La versión de un cambio anticipado cada vez cobra mayor fuerza, y más ahora que ha trascendido el encuentro que el senador y excandidato a la gubernatura, Mario Zamora, habría tenido con el exmandatario estatal Mario López Valdez –revelado atinadamente por el columnista Luis Enrique Ramírez- y en el que el legislador federal le habría solicitado apoyo para buscar el control del Revolucionario Institucional e imponer a Gómer Monárrez Lara. Y aunque se antoja difícil, por no decir casi imposible que Malova apoye a Zamora en sus pretensiones, el grupo de Alito no quitará el dedo del renglón para intentar tomar el control del partido en Sinaloa.

¿Nadie puede hacer justicia por propia mano? A raíz de los cuestionamientos por el asesinato dentro del penal de Culiacán del presunto homicida de una niña en Navolato, el gobernador lamentó el hecho y adelantó que harán un operativo al interior del centro penitenciario para ver las condiciones y tomar medidas, aunque también mencionó que vivimos en un estado de leyes y nadie puede tomar justicia por propia mano. No obstante, ya antes había aclarado que la muerte del reo sucedió durante una riña por drogas con otro interno.

No se mandan solos… así se les mandó decir ayer a los colegios privados luego de que algunos de estos centros educativos adelantaran que a pesar de la situación de contagios covid-19 iniciarán clases presenciales el próximo lunes. Rocha Moya mencionó que será este viernes cuando ellos como autoridad máxima en la entidad determinen si se continúan únicamente con las clases virtuales o regresan a la presencialidad.

Sale Karam del CCS. Este jueves confirmó Carlos Karam Quiñónez su renuncia a la dirección del Centro de Ciencias de Sinaloa, cargo al que llegó el pasado 4 de diciembre de 2021. En su lugar queda José María Conde Uraga, quien se desempeñaba como secretario técnico ahí en el Centro de Ciencias. No obstante, se rumora fuertemente la posible llegada del reconocido geofísico Juan Espinoza Luna, quien se ha convertido en un referente en el estado en temas del pronóstico del clima y alertas oportunas.