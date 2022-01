La Glorieta

audima

¿Acaso el PAN está cambiando de ideología? El panismo en Sinaloa, históricamente se ha identificado por ser un partido un tanto conservador, por estar en contra de temas polémicos, como los matrimonios entre personas del mismo sexo o el aborto, y en el Congreso de Sinaloa sus legisladores no habían sido la excepción, hasta esta semana que se reunieron representantes provida, de la diócesis de Culiacán, religiosos protestantes y médicos ginecólogos con integrantes de la Junta de Coordinación Política, de la que también forma parte Giovanna Morachis Paperini, la única legisladora panista, pero que brilló por su ausencia ese día. ¿Acaso la llegada de Roxana Rubio a la dirigencia estatal del partido traería consigo el cambio de esa ideología conservadora que los caracterizaba? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Adolfo Beltrán Corrales, quien recientemente renunció a sus 27 años de militancia panista, sí estuvo apoyando a estos grupos que se oponen a la aprobación del aborto en Sinaloa. Cuentan, además, que Giovanna pareciera deambular extraviada por el Congreso.

¿Adolfo Beltrán, a MC? Al diputado local expanista y ahora “sin partido” Adolfo Beltrán Corrales parece que no le desagrada la idea se sumarse a Movimiento Ciudadano y conformar junto con Celia Jáuregui Ibarra un grupo parlamentario en el Congreso del Estado. Y así lo dejó entrever el propio legislador, quien confirmó que un asesor del senador y dirigente nacional de MC, Dante Delgado, lo contactó y lo invitó a sumarse al proyecto político naranja que traen de cara a las elecciones del 2024, por lo que incluso adelantó que, para ese próximo proceso electoral, él ya estará en otro partido. No hay que olvidar que en Movimiento Ciudadano hay varios expanistas con los que Adolfo Beltrán pudiera hacer grupo, expanistas que incluso fueron candidatos en la elección del año pasado, como el mazatleco Martín Heredia o el ahomense Miguel Ángel “Líder” Camacho. Así que no se descarte esta jugada por parte del Beltrán Corrales, a quien se ve más cerca de MC que de cualquier otro partido.

Nueva lucha de poder. En Sinaloa, el escenario está listo para que de nueva cuenta el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, libre algunos rounds más contra el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Químico Benítez, por el tema de la posible cancelación del Carnaval, programado para realizarse del 24 de febrero al primero de marzo próximos. A esta trama se ha sumado ya el gobernador Rubén Rocha Moya, quien, en un primer intento por calmar al rijoso alcalde de Mazatlán, le mandó decir que, aunque realice la consulta popular para saber si la ciudadanía quiere o no la realización del evento, la consulta no es vinculante, por lo que la última palabra la tendrá el Comité Estatal de Salud que él, como mandatario estatal, preside. Así que, como dice el dicho “para qué tantas vueltas estando el suelo tan parejo”. El único factor que podría jugar a favor del Carnaval y el Químico es que la curva de contagios disminuya.

Badiraguato, desprotegido. Preocupante resulta la denuncia que hizo el alcalde de Badiraguato, José Paz López Elenes, quien reconoció que el municipio que gobierna solo cuenta con dos patrullas y 20 elementos preventivos para prevenir el delito, una cifra no solo insuficiente, sino preocupante, pues revela la desatención en que esta municipalidad ha permanecido por lustros. Y es que no solo se trata de uno de los municipios cuya geografía es de las más accidentadas y extensas, sino además riesgosa como resulta transitar la sierra y sus zonas vedadas. Ojalá que, por el bien de los badiraguatenses, López Elenes logre que el secretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, con quien adelantó que se reuniría, lo apoye en este tema, y que esa excelente amistad que une al alcalde con el gobernador Rubén Rocha Moya, originario de esta tierra, también rinda frutos, pues no es posible que una zona como esta cuente con ese raquítico estado de fuerza policial.