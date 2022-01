La Glorieta

audima

Una herida que no sana. Integrantes del grupo de legisladores federales priistas cercanos al dirigente nacional del partido Alejandro Moreno Cárdenas siguen sin digerir, mucho menos superar el resultado electoral del 6 de junio del año pasado, cuando en Sinaloa fueron barridos en las urnas, aun y con la serie de acusaciones de un proceso violento. La reciente aprobación del Gobierno español al beneplácito para el exgobernador Quirino Ordaz Coppel de nuevo reaviva esa oposición que ha mostrado, por ejemplo, la diputada Paloma Sánchez, originaria de Mazatlán, quien este fin de semana nuevamente señaló que esa embajada a Ordaz Coppel es el pago del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por haber entregado Sinaloa a los morenistas. No hay que olvidar que, desde el mes de septiembre, cuando AMLO adelantó el anuncio, Alito Moreno advirtió que si aceptaba el ofrecimiento sin el permiso del Consejo Político Nacional del PRI sería expulsado del partido, lo que desde luego no inmutó a Quirino, quien seguramente ya desempolvó las maletas y solo espera, primero, el trámite ante la Secretaría de Gobernación y luego la aprobación del Senado.

Pero el rechazo a que el exgobernador priista se vaya en representación diplomática al Viejo Continente no es exclusiva de priistas ligados al grupo del centro del país, también hay morenistas que no terminan de aceptarlo, y entre esos se encuentra el diputado federal plurinominal Juan Torres, quien aclara que respeta la decisión del presidente Andrés Manuel, pero personalmente no está de acuerdo “por muchas cuestiones de indicios de corrupción y de abusos de autoridad que hubo en su gobierno”, señaló. Al final de toda esta trama, lo único real es que el Senado avalará lo que les ordene el mandatario federal y quien no esté de acuerdo con ello, igual lo hará.

Pleito por descuento en consumo de agua. El pleito entre el alcalde Jesús Estrada Ferreiro y los diputados locales se reavivó luego de la aprobación del Pleno a una reforma a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, para que las juntas municipales garanticen el descuento del 50 por ciento a jubilados, pensionados, discapacitados y adultos mayores. Esta decisión no cayó en gracia al primer edil, quien incluso la calificó de “estúpida”, de absurda e inconstitucional, por lo que advirtió que promoverá otra controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En sus argumentos, el presidente municipal cuestionó a los diputados que, al paso que van con estos descuentos, quién va a pagar el agua potable. Y aseguró que de continuar así condenarán a la quiebra a la Japac, paramunicipal que debe garantizar el abasto de agua a un millón de habitantes. Incluso propuso que mejor el Gobierno del Estado expropie la Junta de Agua y paguen ellos el consumo de los usuarios, “así de fácil” sería, dijo.

El asesor de PAN. Entre las historias polémicas que “distinguen” al Congreso del Estado, ya se teje una nueva que tiene que ver con el personaje que asesora a la diputada panista Giovanna Morachis Paperini, pues se trata nada más y nada menos que del exdiputado local suplente, Esteban García Castro, quien desde luego no está impedido para dicha responsabilidad, pero sí ha sido cuestionado por tratarse de la pareja sentimental de la nueva presidenta estatal del Partido Acción Nacional, Roxana Rubio Valdez. Nepotismo o no, en los pasillos del Poder Legislativo se comenta la influencia para el acomodo de Esteban, quien ya ha desempeñado este mismo cargo y durante la 62 Legislatura fue diputado suplente de Carlos Castaños por seis meses, al cierre de esa legislatura.

Que alguien ponga rienda… eso es lo que dio a entender en la pasada sesión del Congreso local el legislador Serapio Vargas Ramírez, al cuestionar a sus compañeros y compañeras esa falta de responsabilidad y respeto en su obligación que tienen, pues hay varios que, durante las discusiones de algunos temas, se salen del recinto solo para platicar y reír a carcajadas, como lo hizo la diputada Cecilia Covarrubias en la pasada sesión. Acaso no hay quién les ponga rienda.