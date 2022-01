La Glorieta

audima

La duda. Ayer el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, fue al municipio de Elota en donde estuvo de gira de trabajo el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués. Sería interesante saber qué fue lo que le pidió el primer edil de Culiacán a este funcionario, si le solicitó su intervención para que le ayude a gestionar un proyecto turístico para Culiacán porque le hace mucha falta. Qué le solicitaría un alcalde que en su gestión tiene la ciudad muy sucia, lo primero que ven los turistas en su arribo a la capital es la basura acumulada en las orillas de las carreteras y en los camellones. ¿Le solicitaría algo para el parque Culiacán 87? en donde aplicó una tarifa para el estacionamiento con el argumento de que si los visitantes no quieren ir en carro vayan en camión. O a caso la solicitud es que interceda ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por el metrobús, cuyo proyecto es rechazado por muchos ciudadanos, o de plano iría solo a viaticar esta semana tendremos la respuesta, ojalá que sea sincero y diga qué le solicitó porque ese viajecito aunque fue cerca, bien que le costó a los culiacanenses. Lo mismo para el secretario de Turismo, ojalá que su visita haya sido productiva, que cumpla todo lo que prometió y no solo haya venido a Sinaloa a viaticar.

Defensa. A capa y espada defienden los diputados del PRI a la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, y aseguran que no fue “tapadera” de nadie. Lo cierto es que a esta funcionaria no hay ni cómo ayudarla porque durante su permanencia al frente de este órgano lo que ha hecho se ha mantenido en total opacidad. Los legisladores del tricolor minimizan el que no haya realizado una auditoría sobre el uso de las aeronaves del Gobierno del Estado durante la administración de Quirino Ordaz Coppel, en donde se descubrió un uso desmedido y gasto en el uso de las aeronaves que hasta el mismo gobernador Rubén Rocha Moya expuso durante una conferencia semanera, dejando entrever que durante la administración pasada algunos funcionarios usaban las aeronaves casi casi para ir a las tortillas cuando por cada salida se realiza un gran gasto. En fin así los diputados del PRI, mientras ellos le cuidan las espaldas a Ordaz Coppel, este a gusto y muy contento se irá como embajador a España.

Sin atender denuncias. Por más denuncias que se han hecho del penal de Aguaruto y de que el mismo está convertido en un polvorín, lo que fue constatado en 2019 durante el “Culiacanazo” cuando se fugaron 51 reos, al momento poco o nada se ha hecho para mejorar las condiciones de los reos, evitar que sean extorsionados, golpeados y asesinados al estar bajo el resguardo del gobierno estatal. La mayoría de los peligrosos reos fugados siguen en libertad, pero ninguna autoridad habla de ellos, hasta parece que los olvidaron. El diputado Pedro Villegas Lobo ha denunciado una y otra vez la corrupción, los excesos y la impunidad que hay en el interior del penal, pero las críticas y los llamados solo han sido escuchados y leídos por el secretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, las pocas veces que este funcionario ha hablado del tema se refiere como si en el penal nada pasara, como si todo estuviera perfecto y es como si los diagnósticos realizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los que se ha encontrado corrupción y autogobierno no existieran. Mientras que Castañeda Camarillo siga pensando que todo está bien en el penal, seguirán existiendo la violencia, corrupción, drogadicción y asesinatos. Este jefe policial tiene buenos aliados, y estos son el resto de los diputados, quienes semanas atrás se negaron tratar este tema en el Congreso y ahí están los resultados, mientras ellos voltean a otros lados el penal sigue siendo un sitio muy peligroso.

Críticas. Muy criticada está siendo en redes sociales la diputada federal Yadira Marcos por su felicitación a Quirino Ordaz Coppel porque será embajador de México en España; hay quienes le recomiendan a la legisladora que se ponga a trabajar más en pro de los sinaloenses en vez de andar elogiando a expolíticos.