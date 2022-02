La Glorieta

audima

Y el dueño de la USE es… El gobernador Rubén Rocha Moya reveló en su conferencia semanera que las instalaciones de la Unidad de Servicios Estatales (USE) en Culiacán no son propiedad del exgobernador Juan S. Millán, como se rumoró durante varios años, sino de un fideicomiso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 53, sindicato que actualmente dirige Fernando Sandoval en Sinaloa. También confirmó el mandatario estatal que por el uso de este amplio espacio no hay un contrato de renta y que a pesar de que no pagan desde hace varias administraciones, tampoco hay adeudo ante la falta de un documento. O sea, que el SNTE 53, quien se ha mantenido callado en todos estos años y sin exigir el pago, acaso están ocultando algo, o por qué ese silencio y falta de transparencia, por qué nunca asumieron la propiedad del inmueble, acaso alguien ha estado recibiendo el pago sin contrato ni recibos de por medio. Algo huele mal, como desde el principio. Por lo pronto, el gobernador adelantó que buscarán formalizar un contrato con el Sindicato. Por cierto, también Rocha reveló que el fideicomiso al que pertenece la USE es manejado por una empresa con sede en Guadalajara y cobra muy caro por ello.

Muy poco duró el gusto. Solo 10 días duró abierta la mina San Rafael, ubicada en el municipio de Cosalá, fuente de empleo para 360 trabajadores que luego de haber levantado una huelga que duró 19 meses, nuevamente están en paro laboral, esta vez para exigir la reinstalación de seis empleados. Ante esto, el gobernador Rubén Rocha Moya, quien el pasado 21 de enero visitó la mina junto con la secretaria de Economía del gobierno federal, Tatiana Clouthier, confirmó haber hablado ya del tema con el líder sindical y legislador federal, Napoleón Gómez Urrutia, de quien dijo apelar a sus buenos oficios para buscar destrabar este conflicto. Sobre una posible intervención del Gobierno del Estado para intentar resolver este problema, el mandatario recordó que es un tema federal.

Optimista regreso a clases. A pesar del ausentismo registrado ayer durante el regreso a clases presenciales, pues hay muchos niños con síntomas de gripe que aún permanecen en casa, la secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez, y el titular de Salud en la entidad, Héctor Melesio Cuen Ojeda, se mostraron muy optimistas en que la aplicación de la vacuna de refuerzo a 60 mil trabajadores de la educación dará mayor seguridad a la comunidad escolar, a pesar de que los niños menores de 14 años de edad no están vacunados, con algunas excepciones de menores de 12 años. Cuen afirma que, para mayor tranquilidad, harán monitoreos a la calidad del aire en las escuelas y confían en que las medidas como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y lavado de manos, además de la sana distancia entre los alumnos evitarán brotes de contagio. Ojalá que así sea, porque de lo contrario quien asumirá los costos serán los niños y sus familias, no la autoridad estatal. Curiosamente muchas de las escuelas que volvieron a clases este lunes, no tienen energía eléctrica y, lo peor, es que no saben para cuándo puedan normalizar el servicio, pues desde el año pasado les robaron cableado y destrozaron instalaciones y siguen a la espera de recursos para restablecer el servicio. Ahorita no tienen tanto problema porque el clima es frío, pero para mayo el cambio de temperatura será muy notorio y no podrán permanecer en las aulas, así que la Sepyc debe agilizar esas gestiones.

El priismo no se quedará huérfano. Así lo dijo el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso de Sinaloa, Ricardo Madrid Pérez, en torno a la posibilidad de que el exgobernador Quirino Ordaz Coppel sea expulsado del partido por el Consejo Político Nacional, luego de que así lo advirtiera este lunes el dirigente nacional, a raíz de la invitación que le hizo AMLO para convertirse en embajador de México en España. Incluso dijo que una representación diplomática no debe formar parte de un tema de partidos.