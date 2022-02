La Glorieta

audima

Profeco, como fantasmas. En los últimos meses, la Procuraduría Federal del Consumidor en Sinaloa prácticamente se ha convertido en una institución del Gobierno federal fantasma, una dependencia a cargo de Marco Castillo López que ni escucha ni actúa cuando los consumidores le requieren, por lo que la falta de confianza que ya arrastraban se ha incrementado como el precio de productos y servicios de la canasta básica. Los reclamos ciudadanos, quienes piden la intervención de esta dependencia ante los abusivos precios del kilo de tortillas en algunos establecimientos que venden el producto hasta en 26 pesos, pareciera que por un oído entran y por el otro le salen. El pretexto es que desde México les tienen prohibido dar declaraciones, pero tampoco facilitan el contacto con sus superiores, todos prefieren guardar silencio, hacerse los disimulados, como si todo estuviera bien. Lo único que hacen es labor de verificación, porque ahí sí captan dinero, pues cuando encuentran negocios que entregan cantidades menores a las que cobran, ahí sí aplican multa, por ejemplo, 10 mil pesos cuando a un kilo de tortillas le faltan 60 gramos.

Se queda mudo el PAN en el Congreso. Lo ocurrido durante el cierre del periodo ordinario de sesiones de la 64 Legislatura local, sesión en la que, a diferencia de sus compañeros, la diputada Giovanna Morachis Paperini renunció al uso de la voz ante el pleno, pareciera que no solo ha dejado sin voto en la Jucopo al Partido Acción Nacional, sino que además podría dejarlos sin voz en las demás tribunas del recinto. Y es que mientras los representantes del resto de los partidos políticos, incluido el expanista y ahora diputado sin partido Adolfo Beltrán, hicieron un balance del primer periodo ordinario de sesiones, la representante albiazul rechazó la oportunidad y prefirió el silencio. Desde luego que esta decisión alimentó los comentarios de que Giovanna se ha quedado sola en el Congreso y no ha sido capaz de establecer relación con otros legisladores del partido que sea, algo muy similar a lo que ocurre en la incipiente dirigencia estatal a cargo de Roxana Rubio.

Incomodidad en el PRI. Hasta los propios priistas se preguntan por qué la diputada local Cinthia Valenzuela Langarica no ha dejado la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional, donde sigue aguantando las presiones desde el CEN nacional que tiene entre manos relevarla cuanto antes, aun cuando su responsabilidad termina hasta diciembre de este año. Desde luego, algunos atribuyen esa permanencia a la posibilidad de que alguien detrás de Cinthia sea quien la aliente a no soltar este espacio de poder, alguien desde luego que mueve los hilos del poder en Sinaloa. Peor con ello también se arriesga —y así lo comentan— a que la critiquen por no querer soltar una dirigencia que desde luego debe ser redituable, aunque al mismo tiempo tiene también la responsabilidad y cobra como diputada local, dos cargos a la vez, igual que lo hace el dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas, quien al mismo tiempo es legislador federal y quiere arrebatar el control del PRI estatal en Sinaloa.

Andan lurios los diputados. Como niños con juguete nuevo, andan los diputados morenista Feliciano Castro Meléndrez —presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local—, Pedro Alonso Villegas Lobo y Ambrocio Chávez, quienes desde la semanera del presidente Andrés Manuel fueron felicitados junto con el gobernador Rubén Rocha Moya y el Poder Legislativo estatal en general, de parte de la Red de Artistas Intelectuales, de la que también forma parte la reconocida escritora Elena Poniatowska, por la abolición de la tauromaquia, una reforma que en su momento vetó el entonces gobernador Quirino Ordaz, pero recientemente destrabó la 64 Legislatura, con el previo aval de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, Ecología, Desarrollo Sustentable, y de Justicia. Fue un clarísimo “cebollazo”.