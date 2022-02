La Glorieta

audima

¿Quién será el elegido? La definición de quién será el relevo de Óscar Fidel González Mendívil, en la Comisión de Atención Integral de Víctimas, ya está en la cancha del Congreso Local, pero adelantan algunas voces que la decisión podría estar ya definida en favor de Miguel Ángel Calderón Espinoza, quien se ha desempeñado como visitador general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDEH) y es un perfil que cuenta con las simpatías y aval del titular del Poder Ejecutivo, Rocha Moya. Sin embargo, mientras la definición no se lleve a cabo, las esperanzas siguen vivas para los otros dos integrantes de la terna: Gloria Armida Uriarte y Juan José Ríos López. Desde el mismo Congreso Local ha trascendido que fue precisamente Miguel Ángel Calderón quien trabajó en la queja contra el alcalde Jesús Estrada Ferreiro que fue presentada por la CEDH ante el Congreso Local debido a que el primer edil no atendió la recomendación ni la solicitud de una disculpa pública a viudas y familiares de policías que han perdido la vida en cumplimiento de su deber.

El horno no está para bollos… Esta frase aplicaría a la perfección en el tema del empecinamiento por retar a la pandemia con la realización de eventos masivos que aún están en puerta, pero que todo apunta para que el gobierno del estado otorgue el aval a costa de poner en riesgo la salud de miles de sinaloenses, como una ruleta rusa. Y es que al tiempo que se analiza un posible aplazamiento del Carnaval de Mazatlán, el secretario de Salud en la entidad, Héctor Melesio Cuen Ojeda, revela que debido a la falta de coordinación que hay entre el estado y los laboratorios privados, pues estos últimos no reportan los nuevos contagios de covid-19 que detectan, las cifras diarias tendrían que multiplicarse por cinco y sacar la estimación del número real de contagios en Sinaloa, por lo que atenidos a esta operación, los poco más de mil 350 nuevos casos confirmados el martes, realmente deberían ser poco más de 6 mil 700, una cifra y preocupante.

De poco a poquito golpean cada vez más el bolsillo de los ciudadanos, pues acaban de aumentar la tarifa de peaje en las casetas de Alhuey, Costa Rica y El Mármol, mientras las condiciones de la Autopista Benito Juárez dejan mucho qué desear, pues hay bastantes tramos hacia el sur, centro o norte del estado con la carpeta asfáltica muy deteriorada, no solo con baches sino tramos enteros en los que salta a la vista la cuestionable calidad del material y la necesidad de un mantenimiento constante. Si bien durante enero la única caseta que aumentó de precio fue la del Pisal, conocida como el Platanal, que pasó de 77 pesos a 83, a partir de febrero también aumentó seis pesos el cobro a los automovilistas en la caseta de Alhuey, además de la de Costa Rica, que pasó de 152 a 157 pesos, y la de El Mármol, que subió 4 pesos para llegar a 135. Y aunque en Guasave la caseta de Cuatro Caminos se mantiene en 24 pesos, seguramente no tardan en subirla de precio. A esta indignación se sumó el diputado local Luis Javier de la Rocha Zazueta, quien señaló que es injustificable este quinto aumento al cobro en casetas desde que llegó la Cuarta Transformación al poder, pues la autopista está en pésimas condiciones.

Quieren ser partido. Quien haya dicho que los partidos políticos están muy devaluados, quizá en términos de credibilidad tengan razón, pero si intentamos medirlo en términos de redituabilidad económica nos damos cuenta de que sigue siendo un buen negocio, tanto que ya seis organizaciones presentaron su intención de constituirse como partido político ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, y así lo confirmó el consejero Rafael Bermúdez Soto. La lista de organizaciones la componen Movimiento Auténtico Sinaloense A. C., la Asociación Promotora del Partido Alianza Sinaloense A. C., Ciudadanos para constituirse en Encuentro Solidario Sinaloa A. C., Movimiento Laborista Sinaloa A.C., Acción Ciudadana por Sinaloa y Pueblo Organizado Libre e Independiente A.C. Y aunque la mayoría de quienes intentan no lo logran, y muchos de quienes lo consiguen duran muy poco, con un año de financiamiento político les basta para probar esas mieles de dinero y poder que luego no quisieran soltar.