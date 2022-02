La Glorieta

audima

Cascajares, una parodia en el ISDE. Vaya que generó polémica la reaparición de Julio César Cascajares personificando de nuevo a su popular personaje, el Chango Ote, esto en un video que colgó él mismo el 1 de febrero en su canal de YouTube, en el que aparece junto a los comediantes Radamés y la Wanders Lover, a quienes visitó en su casa en Cuernavaca, Morelos. Y aunque no se sabe en qué fecha fue grabado ese video, lo cierto es que en el mes de noviembre pasado Julio César había dicho que guardaría el personaje para dedicarse de lleno como director del Instituto Sinaloense del Deporte y Cultura Física, postura que ya cambió, pues recientemente confirmó que continuará con su personaje en redes sociales, alternando entre ser chango de nuevo y dirigir el deporte en Sinaloa. Esperemos que no se equivoque y al final resulte solo una parodia como dirigente del deporte, pues hace unos días demostró ante los medios en gira por el norte del estado que, a casi 100 días de haber asumido el cargo, no termina por empaparse de las necesidades, mucho menos de armar un plan serio de trabajo. Quizá debería el gobernador Rubén Rocha Moya recordarle a Cascajares que la responsabilidad que le demanda el cargo no es un juego, mucho menos un chiste como los que acostumbra su personaje.

Se les hace bolas el engrudo. Vaya “transformación” que han dado al servicio público algunos funcionarios del Gobierno de Rubén Rocha Moya. Y es que ayer varios trabajadores del sector salud que primero fueron descalificados por haber recibido una plaza de parte de la Administración saliente, de esas bases consideradas “irregulares”, acusan que no solo les quitaron la plaza, sino que además los dejaron sin trabajo, sin que exista un documento formal de notificación, pues acusan que fueron despedidos por teléfono y dados de baja de la nómina, sin respeto ni agradecimientos al servicio prestado durante la pandemia. Varios de estos trabajadores han emprendido una lucha legal, ya no por la plaza, sino por el trabajo, pues algunos de ellos son hijos o hijas de empleados que perdieron la vida en plena pandemia y tanto el sindicato como la parte patronal les autorizaron en su momento “un pie de rama”. Incluso acusan tanto al secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen, como al propio gobernador de mentirosos, pues declaran una cosa y hacen otra.

La seguridad es un tema de dinero, afirmó ayer el alcalde Jesús Estrada Ferreiro al ser cuestionado por el clima de violencia registrado en los últimos días en la capital sinaloenses, pues se han suscitado varios enfrentamientos entre autoridades y grupos armados, además de algunos asesinatos, entre ellos el de una mujer. Al cuestionarlo sobre la falta de elementos, Estrada culpó de ello al Congreso del Estado, que no le autorizó un mayor aumento en el cobro del predial, pues insiste en que, sin esos recursos, no pueden formar más policías para resolver el déficit que se arrastra y que de acuerdo con declaraciones recientes del secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Mauricio García Rodríguez, es de casi 2 mil policías.

Eliminan descuentos en Japac. A partir de ayer, ya no aplica el descuento del 50 por ciento en el pago del agua potable a pensionados, jubilados ni discapacitados en Culiacán, pues el Consejo de la Junta de Agua invalidó el requisito que habían dejado en la ley para respetar ese porcentaje a quien acreditara ganar menos de dos salarios mínimos o exonerar completamente el recibo a quien demostrara insolvencia financiera, situación esta última que no ocurrió. El argumento del alcalde Jesús Estrada Ferreiro es que “no podemos estar jugando al gato y al ratón”, en referencia al pleito que trae con los diputados locales por la reciente aprobación de una reforma para establecer dicho descuento por ley y maniatar al Consejo General de las Juntas de Agua en el estado en este tipo de decisiones. Lo que es un hecho es que al final es la ciudadanía quien paga los platos rotos.