La Glorieta

Respaldo al Chango… perdón a Julio César Cascajares. El gobernador Rubén Rocha Moya respaldó la “entrega” del director del Instituto Sinaloense del Deporte y Cultura Física, por lo que si el exanimador del equipo Tomateros de Culiacán quiere retomar –como ya lo hizo- su irreverente personaje del Chango 0te, puede hacerlo sin problema. “Si no se contraviene con su trabajo no hay problema”, enfatizó el mandatario estatal, quien con ello respalda al encargado del deporte en Sinaloa, una responsabilidad que se supone debiera ser de tiempo completo, pero que al parecer al incipiente funcionario no le ha quedado claro. Y si hace unos días no fue capaz de ofrecer un bosquejo de su plan de trabajo, mucho menos lo podrá hacer ahora que dedicará parte de su tiempo como funcionario a grabar videos. Por lo visto ni Cascajares ni el propio gobernador le dan la importancia que se merece a la rectoría del deporte sinaloense.

Advierten embargo a Serapio. De no pagar los 55 mil pesos que el diputado Serapio Vargas Ramírez dice deber de impuesto predial al Ayuntamiento de Culiacán, pero que algunas fuentes aseguran es una cantidad mayor, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro advirtió que le embargará la casa. No olvidemos que en enero el presidente municipal afirmó que el polémico legislador debía como 300 mil pesos de predial, y que había otro que adeudada como 200 mil (Luis Javier de la Rocha Zazueta). Serapio, desde luego, negó una deuda tan elevada y solo reconoció un “pendiente” de 55 mil pesos, que igual lo pintan de cuerpo entero como deudor. Nuevamente el alcalde recordó que el diputado de la Rocha hizo un convenio de pago con el Ayuntamiento y reveló que hay otra diputada morenista –cuyo nombre no reveló- que también está haciendo lo propio para saldar su deuda, pero a Serapio le mandó decir que, si no paga, le embargará los bienes, la propia casa. Hay tiro de nuevo.

La lucha por el hueso sindical. La disputa por relevar a Fernando Sandoval en la dirigencia de la sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación (SNTE) empezó con fuerza y en medio de una serie de exigencias y señalamientos que se llevaron entre los pies al propio gobernador Rocha Moya, a quien por cierto acusan de tener metidas no solo las manos en la renovación que se avecina, sino el cuerpo completo. Pues por lo pronto este fin de semana le pidieron no hacer declaraciones dolosas, falsas y calumniadoras, en torno al tema del fideicomiso que administra la Unidad de Servicios Estatales (USE) y que al parecer tendría como fondos solo 132 millones de pesos. Le recordaron también al mandatario estatal una carretillada de millones de pesos que arrastra el gobierno estatal en adeudos con este sindicato y lo conminaron a pagar en lugar de entrometerse en asuntos propios del SNTE 53.

En medio de este escenario de acusaciones, ayer se registró la planilla Convergencia 53, encabezada por la maestra Silvia Guadalupe Sarmiento, quien calificó este hecho como histórico, pues asegura que es la primera ocasión que se registra una segunda opción. Incluso afirmó que su registro “marca el fin de las planillas únicas que amordazaban al magisterio sinaloense”.

Por otro lado, Ricardo Madrid Uriarte se ha alzado como el “candidato de unidad”, afín al grupo de Daniel Amador Gaxiola y además secretario de finanzas de la dirigencia que aún encabeza Fernando Sandoval. Incluso el jueves que se publicó la convocatoria fue apapachado en un multitudinario evento en el Salón 53, evento en el que los maestros se olvidaron que estamos en pandemia, aunque irónicamente a las aulas no se quieren presentarse por temor a contagiarse de covid-19. Pero hay uno más, Alfredo Heredia, quien se dice quiere ser el candidato de oposición al grupo de Amador Gaxiola, ya veremos si le alcanza o si logran bajarlo antes de la elección.