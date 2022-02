La Glorieta

audima

Falta de inclusión. Muy mal quedaron por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno del Estado al no permitir el paso a la mamá de un joven desaparecido a la reunión para elegir el perfil de la persona que será el nuevo titular de la Comisión de Busqueda. El pretexto fue que no pertenecía a ningún colectivo y por ello tampoco fue invitada a la reunión, pese a que es conocido que esta madre de familia ha emprendido una búsqueda de su hijo. A estas alturas, el personal de esta Subsecretaría y también de la Secretaría General de Gobierno ya deben contar con la información de esos hombres y mujeres que tienen seres queridos desaparecidos y que han emprendido la búsqueda por su cuenta, porque se ajustan a sus tiempo u otro motivo. Ojalá que esto haya sido un error de principiantes y que nunca más una víctima del delito sea excluida por un área del Gobierno del Estado.

Molestia contra el diputado. El personal de salud al que le quitaron las plazas por presuntamente haberla conseguido de forma irregular está molesto con el diputado Pedro Villegas Lobo, ya que este ha usado sus redes sociales para supuestamente estar a favor de que los hayan dejado sin trabajo. Si el diputado fuera justo, como lo pregona a los cuatro vientos, se hubiera acercado a ellos a preguntarles cómo estaba el asunto, pero no haberlos juzgados desde la comodidad de las redes sociales y haciéndola de juez, expresaron algunos inconformes. Este legislador de nueva cuenta ocasiona inconformidades, ya que hay diversos grupos que aseguran que les ha ofrecido la ayuda y, a la hora de la hora, los ha dejado plantados. También hay grupos vulnerables que, por más que le han hecho gestiones, no los ha tomado en cuenta porque solo toma las causas en las que quiere figurar. Los trabajadores despedidos le piden que, antes de volver a referirse contra ellos como si fueran delincuentes, se acerque para que conozca la problemática, y que para nada le debe dar gusto que algunas personas se hayan quedado sin el sustento para sus familias.

Hasta en la sopa. Otro de los diputados que anda haciéndose notar por todas partes es Serapio Vargas. Se ha convertido en la sombra del gobernador Rubén Rocha Moya, y hasta a los eventos del DIF Sinaloa ha asistido. Se le ve trabajando muy activo con síndicos y comisarios. Este Serapio algo quiere, y hay quienes están seguros que es la reelección o quiere la alcaldía de Culiacán. Aunque a algunos les ha ocasionado desilusión porque andaba, según él, muy defensor de los ciudadanos contra Estrada Ferreiro, pero lo cuestionador se le quitó luego de que el alcalde de Culiacán lo exhibió de deber una gran suma de predial, solo bastó esto para quedarse bien calladito.

Sin avance en las escuelas. Una ardua tarea tiene Graciela Domínguez Nava en la Secretaría de Educación Pública y Cultura, ya que en muchas escuelas, entre ellas la del sector Centro de Culiacán, no han podido regresar a clases presenciales porque fueron vandalizadas y saqueadas. Lo cierto es que el Gobierno estatal ya debería dejar de estar pensando en el seguro que paga el Gobierno federal para reponer diversos artículos de las escuelas que sean robados porque, al parecer, la aseguradora hace de todo para no pagarlos; y mientras que el Gobierno no lo exige, se pierde mucho tiempo y miles de alumnos no pueden regresar a los planteles. Lo peor es que la Sepyc no cuenta con plazas para veladores, por lo que las escuelas seguirán sin seguridad y van a estar a expensas de sufrir más robos y daños. En algunos casos, a la Sepyc le hubiera salido más barato pagar personal de vigilancia que lo que ahora le cuesta reparar los planteles educativos.

Burocrático. Mucho que desear, sigue dejando la Auditoría Superior del Estado, tres años después le notificó al diputado sin partido Adolfo Beltrán Corrales que una denuncia que él presentó contra el alcalde Jesús Estrada Ferreiro no era de su competencia. El cuestionamiento es ¿por qué se espera tanto tiempo y a que prescriba el presunto delito para contestar que no va a hacer nada?