La Glorieta

audima

Gobiernos deudores. Ayer en su conferencia semanera el gobernador Rubén Rocha Moya reveló que durante la administración de Mario López Valdez no entregaron al Fideicomiso del SNTE 53 los descuentos de ISR ni de préstamos que pagaron trabajadores del magisterio, y que al inicio del gobierno de Quirino Ordaz también se quedó a deber una parte de las retenciones por préstamos. En medio de estas irregularidades solapadas por los dirigentes sindicales en turno, Rocha adelantó que solicitará formalmente al Congreso del Estado que solicite una auditoría al Fideicomiso para determinar montos de adeudos y responsabilidades, pero de antemano señaló que la base sindical en lugar de pedir explicaciones a él, lo deberían hacer ante su secretario general, Fernando Sandoval y antecesores, pues afirma que ellos solaparon y se convirtieron en cómplices de todo este desaseo. Sería interesante saber qué tiene que decir, por ejemplo, José Silvino Zavala, quien fue dirigente de este sindicato o Daniel Amador, quien, aunque ocupó la secretaría general de 1995 a 1998, ha sido uno de los personajes que tiene años moviendo los hilos de esta sección, incluyendo a Enlace Cívico Magisterial (Encima). Por cierto, Rubén Rocha afirma que el documento que le enviaron los del sector magisterial pidiéndole que aclare la situación del Fideicomiso del SNTE 53, tenía varias faltas de ortografía, por lo que si no atenemos a la frase de “al bien entendedor pocas palabras”, la recomendación es que en vez de andar de grilleros se pongan a estudiar un poco, ya ve usted que muchos de esos líderes sindicales hace años se convirtieron en prófugos de las aulas.

Que no hay favorita. Ya encarrerado en aclaraciones, el mandatario estatal aseguró no tener “favorita” en la próxima designación de la persona que estará a cargo de la Comisión de Búsqueda, esto tras la renuncia de Juan Carlos Saavedra, y desestimó los rumores de que hay línea en favor de Carolina Castro Ruiz. Rocha dijo que habrá total transparencia en este proceso, para el cual el fin de semana hubo una reunión a puerta cerrada de representantes de colectivos de búsqueda con el secretario general de gobierno, Enrique Inzunza, quien ayer mencionó que entre ayer y hoy haría llegar el perfil propuesto al gobernador para que sea designado el o la nueva titular de la Comisión de Búsqueda. Lo que sí podemos adelantar es que quien resulte la persona elegida, no habrá una aceptación generalizada, pues cada grupo empuja a su perfil, y fueron precisamente esas grillas las que obligaron a la renuncia de Juan Carlos.

Gobernador le responde a Estrada. Que no vetará la reforma que el Congreso Local aprobó hace días para garantizar descuentos del 50 por ciento en el consumo de agua potable a jubilados, pensionados y discapacitados en las Juntas de Agua Potable de todo el estado, dijo ayer el gobernador Rubén Rocha Moya, esto ante la petición que por escrito le envió el alcalde Jesús Estrada Ferreiro para que no la publique en el Periódico Oficial del estado de Sinaloa. Pues ya la envió, confirmó ayer en su conferencia semanera, y le aclaró algo el primer edil: “Yo no le voy a estar vetando decretos al Congreso, porque quiero tener respeto de este poder estatal (…) el día que me llegó el decreto, ese día lo firmé y lo mandé, pero no sé si ya se publicó”.

No cerrarán las aulas. A pesar de que Sinaloa amaneció ayer en semáforo naranja debido a la alta incidencia de contagios de covid-19, el gobernador confirmó que la intención es continuar las clases presenciales sin cambios, pero dependerá de que los padres de familia quieran seguir enviando a sus hijos a las aulas, donde asegura se respetarán los protocolos sanitarios y la sana distancia. Insistió en que el regreso escalonado a las aulas en algunas escuelas permite a los niños interactuar. Sobre el carnaval de Mazatlán comentó que será hasta el viernes cuando decidan si se realiza o se aplaza. Y aunque no adelantó señales, todo apunta a que sí habrá Carnaval, y a eso atribuyen la tardanza en la toma de decisión.